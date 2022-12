Varsinais-Suomen pelastuslaitos varoittaa tee se itse -lämmitysratkaisuista: "Kiuas ei ole tarkoitettu oleskelutiloihin"

Kallistunut sähkön hinta on saanut kansalaiset keksimään mitä erilaisimpia ratkaisuja kotiensa lämmittämiseen sähkön säästämiseksi. Erilaisia ratkaisuja on viime päivinä esitelty ahkerasti niin sosiaalisessa mediassa kuin lehtien palstoilla. Tällä viikolla keskustelua on herättänyt muun muassa espoolainen eläkeläispariskunta, joka asensi olohuoneensa avotakan kylkeen puukiukaan.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on huolissaan trendistä. Palotarkastaja muistuttaakin Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen Facebook-päivityksessä, että kiuas on tarkoitettu vain löylyhuoneeseen, ei oleskelutiloihin.

– Tulisijoja ei tule asentaa tai käyttää vastoin valmistajan ohjeita. Kaikkein kallein lämmitysmuoto on onnettomuus., palotarkastaja toteaa päivityksessä.

Pelastuslaitos korostaa myös, että tulisijan rakentaminen on lähtökohtaisesti luvanvaraista. Oman ratkaisun luvanvaraisuus on näin ollen syytä selvittää rakennusvalvonnasta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lämmitettäessä on huolehdittava myös turvaetäisyyksistä ja tulisijan ympäristö on hyvä varmistaa aina lämmitettäessä. Vakituisen asunnon tulisija tulee nuohota vuoden välein, vapaa-ajan asunnon kolmen vuoden välein. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.

Takan käytössä tulee aina noudattaa valmistajan ohjeita. Turvaetäisyydet ja eri mallien ominaisuudet voivat vaihdella suurestikin. Tulisijassa tulee polttaa vain siihen soveltuvaa materiaalia. Pellettien tai brikettien poltto ei välttämättä sovellu kaikkiin tulisijoihin.

Lämmitettäessä on syytä muistaa myös häkä.

– Valitettavasti vielä nykyäänkin häkäkuolemia esiintyy lämmityksen yhteydessä. Pidä siis huoli peltejä sulkiessa, että tulipesässä ei ole enää hiillosta. Myös häkävaroittimen hankinta on suositeltavaa tulisijan yhteyteen, pelastuslaitos neuvoo.

Väliaikaista lämmitintä käytettäessä tulee aina tutustua sen käyttöohjeisiin ja turvaetäisyyksiin sekä noudattaa niitä.

– Vaikka sähkölasku saattaakin innostaa tee se itse -henkisiä nikkaroimaan uudenlaisia lämmitysratkaisuja, on hyvä näissäkin asioissa pitää turvallisuus mielessä. Olipa käyttövoima sitten kaasu, puu, sähkö tai mikä tahansa, on lämmitykseen käytettävä oikeanlaisia välineitä. Ulkokäyttöön tai muuhun kuin lämmitykseen käytettävät tuotteet eivät siis tule kysymykseen.