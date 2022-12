Harkovaan matkaa Turun kaupungin avustuskeräyksen myötä aggregaatteja, vesipumppuja ja lämmittimiä yhteensä kahdeksan tonnin painosta

Turun kaupungin järjestämä keräys Harkovan asukkaiden auttamiseksi keräsi suuren määrän sähkö- ja lämmityskalustoa. Rekkalastissa matkaan Ukrainan Harkovaan on lähdössä 29 eurolavaa, tilavuudeltaan 76 kuutiota ja painoltaan noin kahdeksan tonnia. Konkreettisesti ukrainalaisia joulun alla halusi auttaa niin yksittäiset ihmiset, kaveriporukat, yhteisöt kuin yritykset, kaupunki kertoo tiedotteessa. Yhteensä lahjoittajatahoja on 122. Lahjoittajien nimet on julkaistu heidän luvallaan Turun kaupungin nettisivuilla.

Kuljetus Turusta Harkovaan toteutetaan yhteistyössä Suomen Ukrainalaiset ry:n kanssa. Turussa yhteistyökumppaneina toimivat lisäksi Turun ammatti-instituutti, Turun kauppakamari ja Turun Yrittäjät. Lähetettävä kuljetus sisältää 86 aggregaattia, 159 lämmitintä ja 19 vesipumppua, keittiötarvikkeita sekä pienen määrän muuta tavaraa, kuten sähköpeitteitä ja taskulamppuja. Lahjoituksina saatiin sekä uusia että käytettyjä aggregaatteja ja lämmittimiä. Mukaan on pakattu myös Suomen Ukrainalaiset ry:n keräämiä talvivaatteita ja leluja.

– Kiitän lämpimästi kaikkia keräykseen osallistuneita ihmisiä, yrityksiä ja yhteisöjä. Auttamishalunne on ollut koskettavaa ja se tulee omalta osaltaan tuomaan toivottavasti edes hieman lämpimämmän joulun Turun ystävyyskaupunkiin Harkovaan, jossa tilanne sähkön ja lämmön osalta on todella kriittinen, sanoo Turun pormestari Minna Arve.

Turun ammatti-instituutin palvelulogistiikan opiskelijat ottivat neljän päivän ajan vastaan toimitetut lahjoitukset sekä pakkasivat ja punnitsivat ne kuljetusta varten.

– Oli hienoa, että saimme opiskelijoiden kanssa mahdollisuuden osallistua tähän tärkeään hankkeeseen. Opiskelijat pääsivät soveltamaan opittuja asioita käytännön työtehtävissä, mutta ennen kaikkea pääsimme omalta osaltamme tekemään jotain konkreettista ukrainalaisten hyväksi, kertoo Turun ammatti-instituutin logistiikan tuntiopettaja Marko Männikkö.

Turun kaupungin Harkovan avustuskeräys on osa kansainvälisen Eurocities-verkoston Generators of Hope -kampanjaa Ukrainan hyväksi. Kampanjan ovat yhdessä marraskuussa käynnistäneet Eurocitiesin puheenjohtaja, Firenzen pormestari Dario Nardella sekä Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola. Firenxen pormestari Nardella vieraili Turussa 15.joulukuuta ja tuolloin Turun pormestari Minna Arve ja pormestari Nardella allekirjoittivat Turun ja Firenzen 30-vuotisen ystävyyskaupunkisopimuksen päivityksen.