Pääministeri Marin sähkötuista: Hallitusviisikko on käsitellyt kolmea pohjaesitystä

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallitusviisikko on tänään käsitellyt kolmea pohjaesitystä, joilla on tarkoitus tukea korkeista sähkönhinnoista kärsiviä suomalaisia. Kyse on hänen mukaansa mittavasta, kalliista kokonaisuudesta.

Hän kertoi toimittajille eduskunnassa, että kustannuksia pystytään kattamaan esimerkiksi windfall-verosta myöhemmin tulevilla tuotoilla. Hänestä kehys- tai budjettitekniikka ei saa estää hallitusta toimimasta juuri nyt, kun kotitalouksien hätä on suuri.

Eduskuntaryhmät ovat kokoontuneet neuvottelemaan sähkötuista.

Marin muistutti, että hallitus päätti jo syksyn budjettiriihessä toimista, mutta on nyt arvioinut, että ne eivät välttämättä riitä. Hallitus päätti tuolloin sähkön arvonlisäveron alentamisesta 10 prosenttiin, joka astui voimaan joulukuun alussa. Lisäksi päätettiin kotitalousvähennyksestä sähkölaskuille ja Kelasta haettavasta pienten kotitalouksien sähkötuesta.

– Olemme halunneet ajatella, että nämä riittäisivät.

Marinin mukaan jatkotoimia joudutaan kuitenkin tekemään esimerkiksi siksi, että Olkiluoto 3 ei ole käynnistynyt eikä tuota verkkoon sähköä sillä tavalla kuin odotettiin, ja koska muualla Euroopassa myös on mittavasti tehty erilaisia tukitoimia.

Vasemmistoliittokin kritisoi hidastelua

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson huomautti puolueen tuoneen keväästä ja kesästä lähtien esille Norjan mallia. Se on suoraan sähkölaskuun vietävä tukimuoto, jossa taataan tietty määrä kohtuuhintaista sähköä kuluttajille. Jo silloin puhuttiin hänen mukaansa myös siitä, että rahoitusta tähän olisi mahdollista saada windfall-veron kautta.

– Joten jos nyt jonkun ajan päästä ollaan siinä tilanteessa Suomessa, että juuri tämä on se malli, joka toteutetaan, me olemme tottakai vasemmistoliitossa tyytyväisiä. Näitä elementtejä tässä on pöydällä.

Haasteena on Anderssonin mukaan toimeenpanon aikataulu. Yksi asia, mitä yhteisesti pitää tänään käsitellä onkin hänen mukaansa se, missä ajassa on mahdollista saada mitäkin toimia käyttöön.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo yhtyi opposition kritiikkiin hallituksen hidastelusta asiassa. Hänkin huomautti, että vasemmistoliitto esitti malleja jo kesällä. Hän viittasi elinkeinoministeriöön.

– Silloin sanottiin, että täksi talveksi ei enää voi ehtiä tehdä sellaisia ratkaisuja, kuten tämä Norjan-malli, jota olemme esittäneet. Nyt toivottavasti se on mahdollista.

Hän moittii myös valtiovarainministeri Annika Saarikkoa (kesk) siitä, että kun vasemmistoliitto vaati windfall-veroa, ministeri sanoi, ettei sitä ehditä täksi talveksi toteuttaa.

– Nyt sitten pikaversio tuli, kun EU siihen ohjasi.

Hänen mielestään energiakriisin hoidosta ei voi hallitukselle antaa pisteitä, vaikka monta muuta kriisiä on hyvin hoidettukin.