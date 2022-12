Keskustapuolueella Varsinais-Suomessa yksi ehdokaspaikka täyttämättä

Varsinais-Suomen Keskusta on nimennyt neljä uutta ehdokasta ensi kevään eduskuntavaaleihin. Tämän jälkeen puolueella on maakunnassa yksi ehdokas nimeämättä. Se täytetään puolueen tiedotteen mukaan ensi vuoden puolella.

Viimeisimmät nimetyt ehdokkaat ovat Olli-Pekka Aalto Marttilasta, Rami Ekman Turusta, Riitta Karjalainen Turusta ja Anniina Lehmus Kaarinasta.

Keskustalla on tällä hetkellä kaksi kansanedustajaa Varsinais-Suomesta. Esko Kiviranta on ollut kansanedustaja vuodesta 2003, ja tällä hetkellä valtiovarainministerinä toimiva Annika Saarikko on ollut eduskunnassa vuodesta 2011.