Joensuun Karsikossa sijaitsevaan lemmikkieläinhoitolaan murtauduttiin 7. ja 8. joulukuuta välisenä yönä. Murron yhteydessä hoitolasta anastettiin kaksi poliisin aikaisemmin takavarikoimaa savannah-kissaa.

Marraskuun lopulla poliisi sai valmiiksi esitutkinnan, jossa noin 40-vuotiaan naisen epäiltiin salakuljettaneen Venäjältä vieraslajiksi luokiteltavia savannah-kissoja. Esitutkinnan aikana poliisi takavarikoi kissat, ja ne sijoitettiin takavarikoinnin ajaksi lemmikkieläinhoitolaan. Kissat anastettiin hoitolan murron yhteydessä. Poliisilla ei ole tiedossa, missä kissat ovat nyt.

Poliisi otti murtoon liittyen kiinni noin 40-vuotiaan naisen 8. joulukuuta. Hänet vangittiin todennäköisin syin rikoksesta epäiltynä tapaukseen liittyen käräjäoikeuden päätöksellä 11.12.2022. Nainen on sittemmin vapautettu tutkintavankeudesta, mutta häntä epäillään edelleen todennäköisin syin kyseisestä rikoksesta. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa.

Alkuperäinen savannah-kissoihin liittyvä esitutkinta on jo syyttäjällä syyteharkinnassa.

Savannah-kissa on servaalin ja kotikissan risteytys eli niin sanottu hybridi. Servaali on kissaeläin, joka elää pensas- ja ruohomailla Afrikassa. Savannah-kissan maahantuonti Suomeen on sallittua vasta viidennen sukupolven kohdalla. 40-vuotiaan naisen epäillään salakuljetuksen lisäksi syyllistyneen myös haitallisia vieraslajeista annettujen säännösten rikkomiseen, eläinsuojelurikokseen ja eläinkuljetusrikkomukseen.