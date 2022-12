Hiabin nostureita Saksaan ja Suomeen

Cargotec-konserniin kuuluva ja Raisiossa toimiva Hiab on saanut tilauksen rakennus- ja betoniteollisuuden hyötyajoneuvoja valmistavalta Euromix MTP GmbH:lta. Tilaus sisältää sekä Multilift Optima -koukkulaitteita että keskisuuria ja suuria Hiab-kuormausnostureita. Tilaus on kirjattu Cargotecin neljännen vuosineljänneksen tilauskantaan ja sen arvo on suuren 4,75 miljoonaa euroa. Puolet toimituksista on ajoitettu ensi vuodelle ja puolet vuodelle 2024.

– Euromix kehittää todella innovatiivisia ja teknisesti edistyneitä hyötyajoneuvojen koreja. Olemme ylpeitä siitä, että Euromix valitsi Hiabin toimittamaan tehokkaita, luotettavia ja turvallisia kuormankäsittelylaitteita, joiden avulla Euromixin asiakkaat voivat pitää omille asiakkailleen antamansa lupaukset, Hiab Saksan myynti- ja markkinointipäällikkö Arne Heimann sanoo.

Euromix on jo toisessa sukupolvessa toimiva omistajajohtoinen perheyritys, joka on erikoistunut rakennus- ja hyötyajoneuvojen korien kehitykseen, tuotantoon ja markkinointiin.

Hiab kertoi maanantaina toisestakin kaupasta. Se on saanut Veholta tilauksen 135 Multilift-koukkulaitteesta ja seitsemästä Hiab-kuormausnosturista. Tilaus sisältää myös laitteiden asennukset, lisävarusteet ja koulutukset. Kuormankäsittelylaitteet on tarkoitus asentaa Mercedes-Benz-kuorma-autoihin, jotka Veho toimittaa Puolustusvoimille. Osapuolet eivät kerro kauppahintaa.

