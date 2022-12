Etuajo-oikeushakemuksia saariston maantielautoille voi nyt hakea sähköisesti

JUHA PAJU-HEIKKILÄ

Maantielauttojen etuajo-oikeuslupahakemuksissa on otettu käyttöön sähköinen asiointi, jolla hakemuksen täyttäminen ja lähettäminen on helpompaa ja selkeämpää. Edelleen on käytössä myös tulostettava lomake, jos ei voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa. Myös lupakäsittelyn tilanne on normalisoitunut syksyllä ja ruuhkat on saatu purettua. Arkistokuva.