Kuluvana vuonna Suomen Mielenterveys ry:n valtakunnalliseen kriisipuhelimeen tulleiden soittojen määrä on ollut kaikkien aikojen suurin. Soittoja on vastaanotettu joulukuun puoliväliin mennessä jo yli 381 000. Useimmiten soiton syynä on paha olo, isolla osalla ahdistuneisuus. Kriisipuhelimeen soittajat kaipaavat tukea myös esimerkiksi ihmissuhdeongelmiin ja arjessa selviytymiseen. Tarvetta avulle on joka päivä ympäri vuorokauden.

– Soittajat kertovat kriisipuhelimessa jouluun liittyvistä suorituspaineista. Joulua aletaan stressata jo viikkoja aiemmin. Murehditaan järjestelyitä, lahjojen hankintaa ja sosiaalisia paineita. Myös yksinäisyys tulee esiin esimerkiksi silloin, jos soittaja on jäänyt hiljattain leskeksi ja tuleva joulu tuntuu ahdistavalta ilman puolisoa, avaa Kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter tiedotteessa.

Kriisipuhelimeen soittaneiden puheissa kuulee myös mielenterveys- ja muiden sote-palveluiden haastavan tilanteen. Soittajat kertovat, että päivystäjä on ensimmäinen ihminen, jolle he ovat voineet kertoa ongelmistaan. Kriisipuhelimeen otetaan yhteyttä usein myös silloin kun soittajan seuraava tapaaminen hoitavan tahon luona on vasta viikkojen päässä.

Osa Kriisipuhelimeen soittavista on ollut itsetuhoisia, mutta puhelu on saanut toisiin ajatuksiin. Vuoden 2022 aikana 1930 soittajaa on puhelun lopuksi sanonut, ettei aio satuttaa itseään tai tehdä itsemurhaa.