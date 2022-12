Turun AMK tutkii vedenalaista melua Saaristomerellä

Turun ammattikorkeakoulu tutkii Saaristomerellä merenalaisen melun vaikutuksia merieliöille. Melun on todettu olevan haitallista monille merieliöille. Rikkonaisesta saaristosta on kuitenkin vasta vähän tietoa, sillä suurin osa melututkimuksista on tehty avomeriolosuhteissa.

Ihmisperäisen vedenalaisen melun tiedetään aiheuttavan stressiä ja kuulovaurioita merieläimille sekä haittaavan niiden keskinäistä kommunikaatiota. Merkittävin melunlähde on meriliikenne. Meluongelma on tunnistettu monissa kansainvälisissä meriympäristön suojelusopimuksissa. Tiedon puute on kuitenkin haitannut konkreettisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa.

Ammattikorkeakoulu mittaa vedenalaista melua hydrofoneilla muun muassa Airiston ja Kihdin laivaväylillä. Tutkimuksessa mitataan muun muassa pienten alusten määrää ja aiheuttamaa melua sekä mitataan merellä sijaitsevien tuulivoimaloiden aiheuttamaa vedenalaismelua.

Osana tutkimusta selvitetään uhanalaisen itämerennorpan ääntelyä ja kommunikaatiota. Lisäksi arvioidaan miten ihmisen aiheuttama melu vaikuttaa itämerennorppaan.

Ammattikorkeakoulun mukaan tuloksia voidaan hyödyntää merten suojelussa sekä meriliikenteen, meriympäristön rakennushankkeiden ja tuulivoimaloiden suunnittelussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille yhteensä viisi miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Turun ammattikorkeakoulun hanke on yksi rahoituksen saajista.