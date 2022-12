Poliisi selvitti Vanhan Rauman murrot, tekijäksi epäillään paikkakuntalaista miestä joka tunnusti teot

Vanhan Rauman alueella sijaitseviin kahviloihin ja ravintoloihin murtauduttiin useasti marras– ja joulukuun aikana. Poliisi on selvittänyt kyseiset rikokset, ja epäilty tekijä on ollut esitutkinnassa pidätettynä. Poliisi epäilee teoista paikkakuntalaista miestä, joka on esitutkinnassa myöntänyt teot. Poliisi pääsi epäillyn jäljille oman tutkintansa perusteella.

Lounais-Suomen poliisi tiedotti aiemmin Raumalla tapahtuneista varkauksista ja varkauden yrityksistä, joissa yhteensä neljään eri liikekiinteistöön murtauduttiin tai yritettiin murtautua yöaikaan Vanhan Rauman alueella marraskuun kahdeksannen ja joulukuun kahdeksannen päivän välisenä aikana. Kiinteistöihin oli menty sisälle rikkomalla ikkuna. Kauppakadun liikekiinteistöistä murtomiehen matkaan oli lähtenyt muun muassa ravintolan pohjakassa ja Kuninkaankadun ravintolasta tietokone sekä puhelin.

Tapaukset siirtyvät yhdellä kertaa syyteharkintaan esitutkintojen valmistuessa.