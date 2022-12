Vattenfallin ympäristömarkkinointi sai nuhteet kuluttaja-asiamieheltä: Lupaukset fossiilittomuudesta liian laveita

Kuluttaja-asiamies puuttui Vattenfallin ympäristömarkkinointiin ja energiayhtiö on vaatimuksesta sitoutunut korjaamaan markkinointiaan. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan yritys ei voi markkinoinnissaan esittää, että toiminta olisi tietyn ajan kuluessa fossiilivapaata, jollei se pysty näyttämään väitettä toteen jo markkinointihetkellä.

Kuluttaja-asiamies tarkasteli Vattenfallin tv-mainosta, joka luo mielikuvaa yrityksen ympäristöystävällisyydestä muun muassa ilmauksella ”fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana”. Mainos on toteutettu Vattenfallin imagon ja brändin profiloimiseksi ja välillisesti myös myynnin edistämiseksi, kilpailu- ja kuluttajavirastosta kerrotaan. Vattenfallin toimintatavoista ei kerrota mainoksessa tarkemmin, vaan pääviesti ympäristöystävällisyydestä jää mielikuvien varaan.

– Mainoksen pääviesti ympäristöystävällisyydestä ja paremmasta tulevaisuudesta ei voi perustua mielikuvien maalailuun. Jos markkinoidaan yrityksen tavoitteita, se on tehtävä selväksi, eikä tavoitteita voi esittää faktoina, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Ympäristömarkkinoinnilta edellytetään aina paikkansapitävyyttä, tarkkarajaisuutta ja selkeyttä, myös imagomainonnassa. Televisiomainoksen väite ”fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana” on kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan tosiasiaväite, joka on pystyttävä todentamaan oikeaksi luotettavalla tavalla. Perusteita on tuotava esiin jo mainoksessa itsessään, eikä tähän riitä esimerkiksi pelkkä verkkosivuosoite.

Kuluttaja-asiamies Väänänen huomauttaa myös, että energia-alan kehitys on suhdanneherkkää ja yritystoiminta usein monikansallista, jolloin myös sen ympäristövaikutuksiin liittyy monenlaisia muutoksia ja epävarmuutta. Tämäkin pitää ottaa markkinoinnissa huomioon, jotta kuluttajalle syntyvä kokonaiskuva on totuudenmukainen ja realistinen.