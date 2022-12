Turun kaupungin toivotaan hakevan päätöstä Mälikkälänmetsän luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Ensi tiistaina kokoontuva Turun kaupunkiympäristölautakunta saa käsiteltäväkseen ehdotuksen, jossa esitetään kaupungin hakevan Varsinais-Suomen Ely-keskukselta päätöstä Mälikkälänmetsän luonnonsuojelualueen perustamiseksi. Yli sadan hehtaarin laajuista yhtenäistä metsäaluetta pidetään erittäin arvokkaana luontoarvo- ja virkistyskohteena.

Kaupunki esittää rauhoitettavaksi sen omistamaa 91,5 hehtaarin kokoista aluetta. Aluerajauksen ulkopuolelle on jätetty pelto- ja laidunalueet.

Mälikkälänmetsän luontohelmenä pidetään länsilaidan korpikuusikkoon kätkeytyvää luonnontilaista ruostelähdettä. Tämän lisäksi alueella esiintyy lukuisia muita tärkeitä elinympäristöjä, kuten vesitaloudeltaan luonnontilaisia korpinotkelmia, jyrkänteitä, pieniä luonnontilaisia puuttomia soita ja ikimäntyjä kasvavia lakikallioita.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Rauhoitusmääräyksissä ei rajoiteta normaalia ulkoilukäyttöä. Marjastus ja sienestys olisivat edelleen sallittuja, eikä määräyksiin ole ehdotettu liikkumisrajoituksia. Alueen latuverkkoa, kuntoreittejä ja yhdyskuntateknisiä rakenteita on mahdollista huoltaa niiden nykyisessä laajuudessa.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen poikkeusluvan vaativia toimenpiteitä olisivat sen sijaan esimerkiksi Kuninkojan purouoman ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt, tulvasuojelutoimenpiteet sekä puuston hoitohakkuut.

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on Turun kaupunkistrategian tavoite. Luonnonsuojelualueiden perustaminen kaupungin maille on myös valmisteilla olevan luonnon monimuotoisuusohjelman sekä Turun pormestariohjelman toimenpide. Luonnonsuojelualueen perustamisella on alueella toimivien kuntalaisjärjestöjen tuki, sillä 11 alueen asukasyhdistystä on tehnyt asiasta kuntalaisaloitteen vuonna 2018.