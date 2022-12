Suomen Akatemialta turkulaishankkeelle yli kahden miljoonan euron rahoitus

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt Turun yliopiston neljälle tutkijalle rahoituksen kolmeen hankkeeseen.

Professori, tutkimusjohtaja Sirpa Jalkasen Turku Immunology Centre, -hanke sai 2 009 243 euroa. Professori Anne Alvesalo-Kuusen Research infrastructure for the intersection of law and politics -hanke sai 415 523 euroa. Erikoistutkija Kimmo Elon Research infrastructure for the intersection of law and politics -hankkeelle myönnettiin 425 381 euroa. Professori Mikko Metsä-Ketelän Turku Protein Core -hankkkeen saama rahoitus on 487 128 euroa.

Yhteensä rahoitusta myönnettiin 25 miljoonaa euroa 19 tutkimusinfrastruktuurille eri puolella Suomea toteutettaviin hankkeisiin.

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineiden, -laitteistojen, -aineistojen ja -palvelujen varantoa, joka mahdollistaa tutkimustyön, edistää tutkimusyhteistyötä sekä vahvistaa tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia. Tutkimusinfrastruktuurit voivat olla keskitettyjä, hajautettuja tai virtuaalisia kokonaisuuksia tai näiden yhdistelmiä.

Paikallisten tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä tai rakentamista tukeva Suomen Akatemian rahoitus painottaa vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteita. Rahoitus myönnettiin Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (Recovery and Resilience Plan, RRP) pohjalta. Suunnitelma on osa kansallista kestävän kasvun ohjelmaa, jolla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Suurimman rahoituksen saaneen Turku Immunology Centre projektin tavoitteena on edistää Turussa tehtävää immunologista tutkimusta kehittämällä Turun Immunologiakeskuksen infrastruktuuria. Rahoituksella pystytään tarjoamaan uusinta tutkimusteknologiaa immunologian tutkimuksen erityistarpeisiin sekä lisäämään immunologista asiantuntemusta, tutkimusalustoja ja yhteistyömahdollisuuksia lääkealan, biotieteiden ja diagnostiikka-alan yrityksille.

Uusi, automatisoitu infrastruktuuri tukee Suomen ja Euroopan unionin vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteita. Infrastruktuurin avulla tuotetulla tiedolla voidaan hillitä ilmastonmuutosta, parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistä ympäristön pilaantumista.