Suikkilalaisen kerrostalon kivijalasta lähtee mailoja ja palloja ympäri Suomea – yksi maailman suosituimmista urheilulajeista on Suomessa pysynyt marginaalissa

JORI LIIMATAINEN

Tätä kolmikkoa yhdistää pingis. Matti Nyyssönen (vas.) on vanha tekijä niin pelissä kuin pingisbisneksessä. Tero Penttilälle ja Juha Äänismaallekin laji on tuttu, mutta varusteita he ovat myyneet vasta jokusen vuoden.