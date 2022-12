Sdp esittää kotitalouksien sähkölaskuihin 20 sentin hintakattoa kilowattitunnilta, Marin kutsui keskustelun koolle: oppositio äimisteli myöhästelyä

Parlamentaarinen keskustelu sähkön hintakatosta on kutsuttu koolle ensi maanantaiksi, kertoo pääministeri Sanna Marin (sd).

Marin kommentoi asiaa EU:n ja Kaakkois-Aasian maiden yhteisjärjestön huippukokouksessa Brysselissä.

Aiemmin tänään SDP:n eduskuntaryhmä esitti sähkön hintakattoa, joka olisi alle 20 senttiä kilowattitunnilta. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) reagoi ajatukseen esittämällä puolueiden kutsumista koolle keskustelemaan ehdotuksen kustannuksista.

Marin sanoi Brysselissä lisäksi, että hallitusviisikko tulee käymään aihealuetta läpi vielä tällä viikolla.

Hänen mukaansa on selvää, että lisätoimia sähkökulujen hillitsemiseksi tarvitaan. Syynä aiempien toimien riittämättömyyteen on hänen mukaansa Olkiluodon kolmosreaktorin viivästyminen.

– Sähkön hintakatto olisi tehokas tapa puuttua sähkön liian kalliisiin hintoihin kuluttajille.

Marinin mukaan hintakaton kustannukset olisivat "sadoista miljoonista ylöspäin".

"Te olette todella myöhässä"

SDP:n ehdotus kaappasi salikeskustelun huomion.

Oppositiopuolueet perussuomalaiset ja kokoomus suomivat hallitusta siitä, että ne olivat esittäneet vastaavia toimia jo aiemmin.

– Sosiaalidemokraatit tulevat nyt hintakatolla esiin, ja täällä haetaan parlamentaarista ryhmää miettimään asiaa. Te olette todella myöhässä, sanoi perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.

– Arvoisat sosiaalidemokraatit, te olette vallassa tässä maassa. Toimikaa sen mukaisesti, jatkoi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

SDP:n eduskuntaryhmää johtava Antti Lindtman perusteli uuden avauksen tarvetta Olkiluodon kolmosreaktorin kaupallisen tuotannon myöhästymisellä. Kokoomuksen Sari Multala vastasi, että Olkiluoto 3:n haasteet ovat olleet tiedossa koko syksyn.

– Nyt näyttää siltä, että hallitus reagoi vasta, kun kriisi on sylissä, Multala sanoi.

Lintilä väläytti päätettyjen tukien laajennusta

Istuntosalissa myös hallituspuolueiden edustajat olivat hämmentyneitä siitä, ettei SDP valmistellut esitystä yhdessä hallituksen kesken.

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jouni Ovaska sanoi, että SDP:n esitys pitää välittömästi laittaa valmisteluun ja käydä yhdessä läpi puolueiden kesken. Hän kuitenkin kertoi tottuneensa toimintaan, jossa pääministeripuolue kävi esityksensä läpi yhdessä hallituksen kanssa.

– Tämä on hyvin sekavaa ja rumaa. Tämä on täyttä sirkusta. Kansalaiset, jotka kotona miettivät laskujaan, eivät halua nähdä tällaista keskustelua, Ovaska sanoi.

Annika Saarikko ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) pitivät yllä myös hallituksen aiempia toimia sähkön hinnan nousun vuoksi. Niitä ovat olleet esimerkiksi sähkön arvonlisäveron alentaminen, verovähennys kotitalouksille ja tukitoimet niille kotitalouksille, jotka eivät pysty verovähennystä hyödyntämään.

– Tarvitsemme sellaisia ratkaisuja, jotka pystytään nopeasti panemaan toimeen. Onko sellainen vaihtoehto esimerkiksi sellainen, että nyt jo päätettyjä malleja laajennetaan? Lintilä sanoi.

Hintakattoja käytössä muualla

Demarien mukaan hintakaton aiheuttamat kustannukset valtiolle riippuisivat valitusta mallista, sähkön hintakehityksestä sekä siitä, miten muita keinoja otetaan käyttöön.

– On käytettävä tehokkaimpia keinoja, joilla kotitalouksien hinnat saadaan laskettua ja joista aiheutuu pienin rasite julkiselle taloudelle. Mahdollinen mallissa käytettävä tuki tulisi rajata myös niin, että tuetun sähkön määrälle asetetaan kuukausittainen yläraja niin, että se huomioi tyypillisen sähkölämmitteisen omakotitalon kulutuksen, SDP:n tiedotteessa sanotaan.

Puolueen mukaan mallia toteutetuista hintakatoista voisi ottaa esimerkiksi Norjasta, Saksasta, Ranskasta tai Virosta.

SDP:n eduskuntaryhmä esittää, että työ- ja elinkeinoministeriö aloittaisi heti valmistelun ja toisi ehdotukset väliaikaisesta sähkön hintakatosta mahdollisimman nopeasti hallituksen päätettäväksi.

Tukeen rahoitusta sähköalan uudesta verosta

Mahdollinen hintakaton sisältämä tuki voitaisiin SDP:n mukaan tarvittaessa rahoittaa valmisteilla olevalla energia-alan väliaikaisella voittoverolla. Sen odotetut tuotot ovat lausuntokierroksella käyneen lakiehdotuksen mukaan 0,5–1,3 miljardia euroa.

Valtiovarainministeri Saarikko huomautti, että kyseiset verotulot eivät olisi käytössä välittömästi.

– Minusta esityksen mittakaava on sitä luokkaa, että jos se on ajateltu rahoitettavaksi tällä energiayhtiöiden lisäverolla, on hyvä muistaa, että se vaikuttaa valtion budjettiin vasta vuonna 2024.

SDP katsoo myös, että valtion on kriisissä tuettava yrityksiä, jotka vähentävät sähkön kulutustaan.

Demarien mukaan viranomaisten on huolehdittava sähkön toimitusvarmuuden ohella myös hinnoista. SDP:n mielestä Energiaviraston, Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin tehtävänä on kriisiaikana oltava sähkön hinnan kohtuullisuudesta huolehtiminen.