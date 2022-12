Teslan toimitusjohtaja ja Twitterin omistava Elon Musk on menettänyt asemansa maailman rikkaimpana ihmisenä. Omalaatuinen miljardööri on menettänyt asemansa amerikkalaisen talouslehti Forbesin miljardöörilistalla ranskalaiselle liikemies Bernard Arnaultille. Arnault, 73, on ylellisyystuotteita valmistavan LVMH:n toimitusjohtaja. LVMH:n omistamia tuotemerkkejä ovat muun muassa samppanjavalmistaja Moët & Chandon, konjakinvalmistaja Hennessy, kellovalmistaja Tag Heuer ja muotitalo Louis Vuitton.

Forbesin mukaan Muskin nettovarallisuus on 177,5 miljardia dollaria eli 168,3 miljardia euroa. Arnaultin nettovarallisuus on 188,6 miljardia dollaria eli alle 178,8 miljardia euroa. Muskin omaisuuden arvon vähenemiseen on vaikuttanut Forbesin mukaan ratkaisevasti Teslan osakkeiden alamäki sekä se, että hän pemotti aiemmin syksyllä Twitterin ostamiseen 44 miljardia Yhdysvaltain dollaria.