Keskiviikkona Verohallinto ja Kela kertoivat lisää sähkövähennyksestä ja väliaikaisesta sähkötuesta, joilla tuetaan kansalaisia sähkön hinnan voimakkaan nousun keskellä. Sähkötuki ja sähkövähennys astuvat voimaan vuoden 2023 alussa ja eduskunta on hyväksynyt lait. Oikeus sähkötukeen on pienituloisilla kotitalouksilla, jotka eivät voi saada verotuksessa sähkövähennystä. Molempia tukimuotoja ei voida maksaa ja kotitaloudella on tarkoitus itse selvittää oikeutensa tukeen tai vähennykseen.

Sähkövähennystä voi saada osana kotitalousvähennystä vuoden 2023 tuloverotuksessa. Sähkövähennystä voi hakea joko uutta verokorttia hakemalla tammikuusta alkaen tai veroilmoituksella. Tällöin joko veroprosentti laskee ja tuloista jää suurempi osa käteen tai ilmoittamalla tiedot keväällä 2024 esitäytettyyn veroilmoitukseen saa suuremman veronpalautuksen tai pienemmät mätkyt.

Vähennystä saa 1.1.–30.4.2023 välisenä aikana vakituisen asunnon käyttöpaikassa kulutetun sähköenergiasta maksetun määrän perusteella. Verohallinnon johtava veroasiantuntija Sami Varonen kertoo sähkövähennykseen oikeutettuja käyttäjiä olevan noin 250 000 henkilöä, mutta sääolosuhteet ja ihmisten solmimat sähkösopimukset vaikuttavat määrään.

Asunto, jolle vähennystä haetaan voi olla vuokra- tai omistusasunto, mutta sen pitää olla omassa käytössä.

Vähennystä voi saada, kun sähkölaskut ylittävät 2 000 euroa, mutta enintään 6 000 euroa. Vähennys on 60 prosenttia eli enintään 2 400 euroa. Kotitalousvähennyksen tavoin sähkövähennyksessä on 100 euron omavastuu. Vähennyksen saa vain sähköenergian arvonlisäverollisesta hinnasta ja sähköenergian perusmaksusta. Esimerkiksi sähkönsiirrosta vähennystä ei saa. Myöskään taloyhtiöille maksetuista hoitovastikkeista ei voi saada sähkövähennystä. Vähennykseen oikeuttavat tammi- ja huhtikuun välillä kulutetun sähköenergian menot. Joulukuun sähkölaskusta vähennystä ei saa, vaikka sen tulisikin maksettavaksi vasta tammikuussa. Toisaalta huhtikuun sähkölaskun voi vähentää verotuksessa, vaikka se tulisikin vasta toukokuussa.

Väliaikainen sähkötuki on tarkoitettu pienituloisille kotitalouksille. Kelan projektipäällikkö Kirsi Metsävainio kertoo, että kotitalouden täytyy itse arvioida onko sillä oikeutta verottajan sähkövähennykseen. Jos ei ole oikeutta vähennykseen, niin tukitoimena on Kelan väliaikainen sähkötuki. Väliaikaisen sähkötuen saajia arvioidaan olevan noin 100 000. Kela toimittaa tiedot tuen saajista Verohallinnolle ja molempia tukimuotoja ei voida samaan aikaan maksaa.

Kelan ja Verohallinnon mukaan on vaikea määritellä tulorajojen perusteella kumman tukimuodon piiriin kansalainen kuuluu, sillä eri tuloista kertyy veroja eri tavoin ja vähennysten määrä voi myös vaihdella.

Kuukausikohtainen sähkötuen omavastuu on 400 euroa. Sen yli menevältä osuudelta maksetaan 60 prosenttia sähkötukea. Sähkötuessa huomioidaan sähkölaskut 1 500 euroon asti. Sen ylimenevältä osalta tukea ei saa. Tuen maksimimäärä on 660 euroa kuukaudessa. Tuen määrän jäädessä kuukaudessa alle viiden euron ei tukea makseta.

Tuen enimmäismäärä neljän kuukauden ajalta on 2 640 euroa. Tukea myönnetään tammi- ja huhtikuun aikana syntyneistä sähkölaskuista omassa käytössä olevasta, yhdestä asuinpaikasta.

Tuki myönnetään hakemuksen ja sähkölaskun perusteella. Sitä voi hakea tammikuusta alkaen paperisena, OmaKelan kautta tai suullisesti Kelan toimipisteissä. Tukea on haettava vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kelan projektipäällikkö Kirsi Metsävainio kertoi keskiviikon tilaisuudessa, että hakemukset pyritään käsittelemään nopeasti, mutta laissa ei ole määritelty tarkkaa käsittelyaikaa. Kela lisää resursseja rekrytoimalla ja palkkaamalla lisää henkilökuntaa hakemusten käsittelyyn.