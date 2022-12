Turun toinen pyöräkatu avautui liikenteelle yliopiston kupeessa

Turun yliopiston juurella sijaitsevien Rehtorinpellonkadun ja Vatselankadun uusi pyöräkatu on valmis ja avattu liikenteelle. Nyt valmistunut pyöräkatu on Turun toinen. Ensimmäinen pyöräkatu valmistui alkukesästä Vasaramäkeen Kauppias Hammarin kadulle.

Pyöräkatu on uudenlainen katutyyppi, jossa liikutaan pyöräliikenteen ehdoin. Autoilijoiden tulee sovittaa nopeus pyöräliikenteen tahtiin. Suurin sallittu nopeus Rehtorinpellonkadulla ja Vatselankadulla on 30 kilometriä tunnissa.

Pysäköinti pyöräkadulla on sallittu vain merkityillä paikoilla. Ylioppilastalon puolella on puiden välissä 11 autopaikkaa. Paikat ovat maksullisia arkisin kello 8–18 ja lauantaisin kello 8–15. Pysäköinti maksaa 0,60 euroa tunnilta.

Entinen pyörätie on muutettu jalkakäytäväksi ja levennetty. Myös Turun kauppakorkeakoulun puolen jalkakäytävää on levennetty. Jalkakäytävällä ajaminen on kielletty ja polkupyörällä ja sähköpotkulaudalla tulee ajaa ajoradalla samalla kaistalla autojen kanssa.

Rehtorinpellonkadulta kaadettiin urakan aikana 26 huonokuntoista puuta. Niiden tilalle on istutettu 20 hopeapihlajaa, kaksi punavaahteraa ja yksi punatammi. Hopeapihlajat on istutettu kahteen eri riviin Rehtorinpellonkadun molemmin puolin, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kaupunkikuvan säilyttämiseksi. Lisäksi villiviiniä istutettiin kahteen eri köynnöspilariin Rehtorinpellonkadun alkuun.

Urakassa uusittiin samalla Rehtorinpellonkadun ja Vatselankadun vuosikymmeniä vanha valaistus sähköä säästävämmäksi.

Hämeentien ja Rehtorinpellonkadun risteyksen uudet liikennejärjestelyt otetaan käyttöön vasta talven jälkeen. Talven aikana risteyksessä liikennevalot toimivat vanhaan tapaan ja uudet pyöräilijöiden ylityspaikat ja suojatie ovat poissa käytöstä.

Entisellä pyörätiellä käytettiin talvikunnossapidon menetelmänä harjasuolausta. Nykyistä jalkakäytävää ei enää harjasuolata vaan menetelmää käytetään uuden pyöräkadun ajoradalla.

Rehtorinpellonkadun ja Vatselankadun akentaminen aloitettiin heinäkuussa 2022.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom maksaa pyöräkadun rakentamiskustannuksista puolet ja Turun kaupunki toisen puolen. Urakoitsijana toimi Resolum Oy.