Varsinais-Suomessa on alkanut influenssaepidemia, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotteessaan. Myös koronapandemia jatkuu vain: viruksen ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on jatkanut kasvuaan ja se on nyt sairaanhoitopiirin tilaston mukaan 482 sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon ajalta. Myös sairaalakuormitus on edelleen kohonnut.

Tiistaina aamulla Tyksin sairaaloissa oli hoidossa 36 koronapositiivista potilasta, joista 18 oli hoidossa koronavirusinfektion vuoksi. Lisäksi 18:lla ensisijaisesti muusta syystä hoidossa olevalla potilaalla koronavirus oli todettu lisälöydöksenä. Lisäksi perusterveydenhuollon vuodeosastoilla oli tiistai-aamuna yhteensä 68 koronapotilasta, joista 45 ensisijaisesti koronan vuoksi.

Koronavirustauti on todettu tänä vuonna varmistetusti todettu laboratoriossa noin 86 000 varsinaissuomalaisella.

– Arvioimme, että tänä vuonna vähintään puolet väestöstämme on sairastanut koronan, sillä moni on todennut taudin kotitestillä, Tyksin infektiolääkäri Harri Marttila kertoo sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Myös uusia viruksen muunnoksia on jälleen havaittu, mikä ylläpitää Marttilan mukaan pandemiaa. Tartunnat sairastuttavat myös suhteellisesti enemmän ikääntyneitä, mikä tarkoittaa sairaalakuormituksen pysymistä yhä korkeana.

Koronan lisäksi käsillä on siis myös jo influenssaepidemia.

– Influenssa A:n epidemiakynnys ylitettiin 10. joulukuuta, mikä on aikainen ajankohta, sillä yleensä influenssaepidemia alkaa vasta vuodenvaihteen jälkeen. Sairaalahoidossa on joitakin influenssapositiivisia potilaita, Marttila kertoo.

Sairaanhoitopiiri toivoo, että suojautumista herkästi tarttuvia viruksia vastaan jatketaan edelleen. Rokotukset, turvavälit, käsien pesu ja hihaan yskiminen ovat suositeltavia toimintatapoja.

