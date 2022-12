HS:n entistä vastaavaa päätoimittajaa Kaius Niemeä on kuultu uudelleen rikoksesta epäiltynä Viestikoekeskus-asiassa

Helsingin Sanomien entistä vastaavaa päätoimittajaa Kaius Niemeä on kuultu uudelleen rikoksesta epäiltynä lehden Viestikoekeskus-uutisointia koskevassa asiassa.

Puolustusasianajaja Kai Kotirannan tietojen mukaan esitutkinta alkoi kolmisen viikkoa sitten.

– Syyttäjät ovat päättäneet kuulla Helsingin Sanomien entistä vastaavaa päätoimittajaa Niemeä rikoksesta epäiltynä. Asiassa on suoritettu esitutkintaa, ja tämän perusteella syyttäjä arvioi, tulisiko häntä vastaan nostaa syyte vai ei, Kotiranta sanoi Viestikoekeskus-oikeudenkäynnin tauolla Helsingin käräjäoikeudessa.

– Tilanne on hyvin erikoinen.

Kotirannan mukaan Niemi kiistää syyllistyneensä asiassa rikokseen.

– Niemi on luonnollisesti kiistänyt mahdolliset häntä koskevat rikosepäilyt.

Niemi jätti Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan tehtävät viime kuussa kerrottuaan, että häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.

Julkisuudessa olleet tiedot saivat syyttäjän määräämään lisätutkintaa

Niemeä epäiltiin aikanaan esitutkinnassa, mutta syyttäjä teki tällöin asiassa syyttämättäjättämispäätöksen. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe vahvistaa STT:lle harkitsevansa päätöksen perumista. Hänen mukaansa Niemeä on kuultu uudestaan turvallisuussalaisuuden paljastamisesta epäiltynä viime kuun lopulla.

– Julkisuudessa oli ollut erinäköisiä tietoja, joiden perusteella tuli mieleen, että onko saatavilla sellaista lisätietoa, mitä aikanaan hänestä syyttämättäjättämispäätöksen tehdessäni ei vielä ollut käsillä, Rappe sanoi.

Rappe ei halua kommentoida tarkemmin lisätutkinnan sisältöä. Hän pyrkii ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti, tullaanko Niemen syyttämättämispäätös perumaan. Hänen mukaansa toimittajien oikeudenkäynti jatkuu sillä välin aiempien suunnitelmien mukaisesti.

– Jos päädyn siihen, ettei kynnys (päätöksen perumiseen) ylity, sitten ei tapahdu mitään. Jos päädyn toiseen ratkaisuun, pitää miettiä minkälainen se on ja miten sen kanssa sitten edetään, hän muotoili.

Tänään oikeudenkäynnissä on tarkoitus vastaanottaa syyttäjän ja Puolustusvoimien loppulausunnot. Syyttäjät ja Kotiranta olivat aamupäivällä erimielisiä siitä, voidaanko loppulausuntoihin siirtyä, jos asiaan liittyen saatetaan vielä nostaa syyte. Lounastauon jälkeen loppulausunnot alkoivat kuitenkin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Kolmelle lehden toimittajalle vaaditaan ehdollista vankeutta

Oikeudenkäynti koskee joulukuussa 2017 julkaistua artikkelia ja sen jälkeen julkaistavaksi aiottua juttusarjaa, jotka käsittelivät Puolustusvoimien Viestikoekeskusta ja sotilastiedustelua. Syyttäjän mukaan jutut sisälsivät Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäväksi määrättyä tietoa.

Kolmelle lehden toimittajalle vaaditaan ehdollista vankeutta turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä tai avunannosta niihin. Kaikki kiistävät syytteen. He vetoavat siihen, että he eivät ole työskennelleet sellaisissa asemissa, joissa olisi voinut päättää minkään artikkelin julkaisusta. Puolustuksen mukaan päätöksen artikkelin julkaisemisesta on tehnyt toimituksen johto, eivät syytetyt.

Lisäksi syytetyt vetoavat siihen, etteivät jutun tiedot ole olleet syyttäjän tarkoittamalla tavalla salassa pidettäviä. Tiedot ovat vastaajien mukaan esimerkiksi saatavilla julkisista lähteistä. Jos tiedot tämän lisäksi löytyvät Puolustusvoimien salassa pidettävistä asiakirjoista, salassapitomerkinnät ovat puolustuksen mukaan virheellisiä.

Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja.

Uutista päivitetty klo 13.31: Muutettu otsikkoa ja lisätty apulaisvaltakunnansyyttäjän kommentteja.