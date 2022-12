Kuluttajaliitto vaatii Kokkolan 16 sentin hintakattoa kaikkialle – "Sähköyhtiöiden on nyt aika osoittaa, että ne välittävät asiakkaistaan, eivätkä vain voitoistaan"

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell vaatii kaikkien Suomen sähköyhtiöiden ottavan pikaisesti käyttöönsä Kokkolan Energian mallin mukaisen itselleen asettaman sähkön hintakaton. Hintakatto Kokkolassa on 16 senttiä yhdeltä kilowattitunnilta. Kokkolan Energia Oy on sitoutunut myymään sähköä kyseisellä hinnalla oman alueensa asukkaille.

Kokkolan Energialla on omaa sähköntuotantoa ja hintakatto koskee yhtiön omalla alueella vakituisesti asuvia asukkaita. – Näin pystytään takaamaan, ettei liiketoiminta ajaudu pulaan, vaikka he myyvätkin sähköä normaalia sähköpörssin hintaa halvemmalla, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell selventää kyseisen energiayhtiön toimintaa. – Myös eräissä muissa sähköyhtiöissä on vastaavanlainen malli otettu jo käyttöön, Beurling-Pomoell lisää.

Kuluttajaliittoon on viime aikoina tullut erityisen paljon huolestuneita yhteydenottoja kuluttajilta, joiden sähkösopimusten hinnat ovat nousseet joko kerralla tai lyhyen ajan sisällä jopa useita satoja prosentteja.

– Moni pelkää, ettei selviydy esimerkiksi 40 tai 50 senttiä per kilowattitunti maksavista hinnoista. Sähköyhtiöiden on nyt aika osoittaa, että ne oikeasti välittävät asiakkaistaan, eivätkä vain voitoistaan, Beurling-Pomoell toteaa.

– Erityisesti jokaisen vastuullisen sähköyhtiön, jolla on riittävästi omaa tuotantoa, tulee ottaa mallia Kokkolasta ja suojata oman alueensa kuluttajia kohtuuttomilta sähkölaskuilta. Ainakin kuntaomisteisissa sähköyhtiöissä luulisi poliittisen paineen hintakaton asettamiseksi kasvavan päivä päivältä", Beurling-Pomoell arvelee.

– Koska vastaavanlaista hintakattoa kuluttajien ostamalle sähkölle ei valitettavasti ole saatu valtakunnallisesti käyttöön, on se nyt tehtävä sähköyhtiökohtaisesti, Beurling-Pomoell painottaa.