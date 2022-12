Operaatio Lumihiutale auttaa joulunajan liikenteessä pulaan joutuneita, muista lähestyä avustuspaikkaa varoen

Fakta

Näin toimit apua tarvitessasi

Operaatio Lumihiutale palvelee Autoliiton tiepalvelunumerossa 0200 8080. (Puhelun hinta on 1,93 euroa per minuutti + matkapuhelinmaksu, jonotus on maksuton.) Avustuskustannuksista kannattaa pyytää arvio ennen palvelun tilaamista joko vapaaehtoiselta tiepalvelumieheltä tai hinausyritykseltä, riippuen siitä, kummalle avustuspyyntö on välitetty.

Autoliiton jäsenten tiepalvelunumero löytyy jäsenkortista.

Apua voi tilata myös Autoliiton mobiilisovelluksella, jonka kautta avuntarvitsijan paikkatiedot välittyvät Autoliitolle. Näin apu osataan toimittaa nopeammin suoraan oikeaan osoitteeseen, vaikka avuntarvitsija ei omaa sijaintiaan tietäisikään. Autoliiton sovellus on ladattavissa veloituksetta sekä AppStoresta että Google Play-kaupasta.

Jokainen autoilija voi omalla toiminnallaankin ehkäistä ongelmia ennalta. Esimerkiksi rengaspaineet on syytä tarkastaa ennen matkaa ja huono akku kannattaa vaihdattaa ajoissa uuteen.

Autoon kannattaa hankkia akkulämmitin ja ladata sitä ajoittain akkulaturilla, mikäli autolla ei säännöllisesti ajeta pidempiä matkoja.