Palta: Suomi menettämässä jopa kaksi miljardia matkailutuloja tänä vuonna, tulot jäävät pienemmiksi kuin ennen koronaepidemiaa

Suomen matkailutulot uhkaavat jäädä tänä vuonna jopa 2 miljardia pienemmiksi kuin ennen koronaa, arvioi Palvelualojen työnantajat Paltan pääekonomisti Martti Pykäri. Taustalla on pääasiassa Aasiasta tulevan matkailun väheneminen, mutta muiltakaan suunnilta matkailu ei ole toipunut koronaa edeltävälle tasolle. Matkailun joulusesongista voidaan odottaa viimevuotista parempaa.

Suomessa matkailu on toipunut heikosti koronan jälkeen ja menettänyt markkinaosuuttaan muille Pohjoismaille. Kuluvan vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana Suomeen on saapunut yhteensä yli miljoona ulkomaista matkailijaa vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2019, mikä vastaa noin 40 prosentin laskua.

– Mikäli matkailu pysyy loppuvuoden edelliskuukausien tasolla, jäävät kuluvan vuoden suorat matkailutulot noin 1,5 miljardia pienemmiksi kuin ne olisivat olleet vuoden 2019 matkailijamäärällä. Lisäksi tulevat matkustajaliikenteen menetykset. Kokonaisuutena tulonmenetyksien mittaluokka nousee helposti yli kahteen miljardiin euroon, kommentoi tiedotteessa Paltan pääekonomisti Martti Pykäri.

Muissa Pohjoismaissa matkailu on toipunut selvästi paremmin. Ruotsissa ja Norjassa ulkomaisten matkailijoiden osuus on enää kahdeksan prosenttia alle koronaa edeltäneen tason, ja Tanskassa sekä Islannissa pandemiaa edeltävä taso on jo ylittynyt selvästi. Ennen pandemiaa Suomen osuus Pohjoismaihin saapuneista matkailijoista oli 14 prosenttia, tänä vuonna se on jäänyt yhdeksään.

Ulkomaisten matkailijoiden vähyyttä on viime vuosina osin kompensoinut lisääntynyt kotimaanmatkailu. Ilmiön pysyvyydestä ei ole kuitenkaan takeita. Esimerkiksi Tilastokeskuksen Kuluttajien luottamus -kyselyn mukaan viime vuoden syksyyn verrattuna kotimaan lomamatkaa suunnittelee nyt kuusi prosenttiyksikköä pienempi osuus kotitalouksista, ja ulkomaan lomamatkaa kuusi prosenttiyksikköä suurempi osuus.