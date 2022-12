EU-parlamentin vasemmistoryhmä vaatii täysistuntoon keskustelua Qatarin lahjusskandaalista, puhemies lupasi yhteistyötä viranomaisten kanssa

EU-parlamentin vasemmistoryhmä (GUE/NGL) vaatii, että europarlamentissa puhjennut lahjusskandaali pitää ottaa ensi viikon Strasbourgin täysistunnon asialistalle, jotta parlamentti voi selvittää tapauksen yksityiskohdat ja harkita toimia.

Ryhmä katsoo, että parlamentissa on selvitettävä mitä on tapahtunut ja keitä jupakkaan on sekaantunut. Vasemmistoryhmään kuuluu Suomesta vasemmistoliitto.

EU-parlamentin puhemies, maltalainen Roberta Metsola kommentoi tapahtumaa lauantaina aamupäivällä todeten, ettei parlamentti voi kommentoida tapausta tarkemmin, mutta tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa.

– Euroopan parlamentti vastustaa korruptiota. Tässä vaiheessa emme voi kommentoida meneillään olevia tutkimuksia muutoin kuin vahvistamalla, että teemme yhteistyötä kaikkien asiaankuuluvien lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten kanssa, Metsola tviittasi.

Korruptionvastainen Transparency International -järjestö totesi kannanotossaan, ettei uusi jupakka ole yksittäinen tapaus.

– Vuosikymmenten ajan EU-parlamentti on antanut rankaisemattomuuden kulttuurin kehittyä samalla, kun säännöt ovat löyhät ja riippumaton eettinen valvonta olematonta. Jokainen yritys parantaa vastuullisuutta tyssää parlamentin hallitsevaan puheenjohtajakokoukseen, moitti järjestön johtaja Michiel van Hulten kannanotossaan.

600 000 euroa käteistä

Belgian poliisi otti perjantaina kiinni parlamentin sosialistien ja sosiaalidemokraattien ryhmää (S&D) edustavan kreikkalaisen varapuhemies Eva Kailin ja neljä muuta ihmistä. Belgialaismedian mukaan poliisi takavarikoi 16 kotietsinnässä 600 000 euroa käteistä rahaa sekä useita tietokoneita ja matkapuhelimia.

Belgian liittovaltion syyttäjänviraston mukaan kotietsinnät tehtiin osana laajempaa tutkintaa, joka koskee rikollista järjestäytymistä, korruptiota ja rahanpesua. Syyttäjänvirasto ilmoitti, että epäilyt kohdistuvat nimeltä mainitsemattomaan Persianlahden valtioon ja että pidätettyjen joukossa on entinen europarlamentaarikko. Viraston mukaan kyseinen maa maksoi merkittäviä rahasummia ja antoi suuria lahjoja tahoille, joilla on merkittävä poliittinen asema EU-parlamentissa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan tapausta lähellä oleva lähde on vahvistanut lehtitiedot, joiden mukaan kyseinen valtio on jalkapallon MM-kisoja parhaillaan isännöivä Qatar.

Muiden kiinniotettujen kerrottiin olevan Italian kansalaisia tai alun perin Italiasta kotoisin olevia. Belgialaismedian mukaan yhden kiinniotetuista kerrotaan olevan Eva Kailin puoliso ja toisen entinen pitkäaikainen sosialistinen europarlamentaarikko, italialainen Pier-Antonio Panzeri, joka oli parlamentin jäsen vuosina 2004–2019. Panzeri on toiminut parlamenttiuransa jälkeen perustamansa ihmisoikeusjärjestö Fight Impunityn johdossa.

Korruptiotutkinnan johdosta Kaili on erotettu Kreikan sosialistisesta Pasok-puolueesta puoluejohtaja Nikos Androulakisin päätöksellä. Puolue tiedotti asiasta Twitterissä. Sosialistiryhmä tuomitsi korruption ja vaati kannanotossaan, että parlamentti panee jäihin päätökset, jotka koskevat Persianlahden maita koskevien viisumirajoitusten keventämistä.

Koskemattomuus ei päde, jos jää kiinni rysän päältä

Tapauksen poikkeuksellisuutta korostaa se, että europarlamentaarikoilla on parlamentaarinen koskemattomuus. Europarlamentaarikon toimia ei voida tutkia eikä häntä voi pidättää tai haastaa oikeuteen hänen ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestysten perusteella.

Koskemattomuus pätee sekä kotimaassa että toisissa jäsenmaissa. Poikkeus on se, että koskemattomuuteen ei voi vedota silloin, kun parlamentin jäsen jää kiinni itse teosta eli rysän päältä.

Kaili, 44, tapasi AFP:n mukaan hieman ennen 20. marraskuuta Qatarissa alkaneita jalkapallon MM-kisoja Qatarin työministerin Ali bin Samikh al-Marrin. Qatarin uutistoimiston Twitterissä julkaisemalla videolla Kaili sanoi uskovansa MM-kisojen olevan mahtava työkalu arabimaiden poliittiselle muutokselle ja uudistuksille.

Hän lisäsi vielä, että Euroopan parlamentti tunnustaa ja kunnioittaa Qatarin edistymistä työvoimauudistuksissa.

Kaili käytti samankaltaisia kommentteja puheessaan EU-parlamentissa myöhemmin marraskuussa, kun hän syytti joitakin parlamentin jäseniä korruptiosta ja Qatarin kiusaamisesta.

Qatarin epäillyn lahjonnan uskotaan liittyvän siihen, että maa on pyrkinyt parantamaan mainettaan vierastyöläisten huonon kohtelun ja heikon ihmisoikeustilanteen vuoksi.

Haavisto: Järkyttävä tapaus

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kommentoi tapausta New Yorkissa ja piti sitä järkyttävänä. Epäilyt syövät varmasti koko parlamentin uskottavuutta, Haavisto arvioi.

– Tämä tietysti vain syventää tällaista kriisiä ja syventää huolta. Varmasti syö koko parlamentin uskottavuutta, jos tällainen epäilykin on olemassa. Saati sitten, jos on todellinen lahjontayritys tai lahjonta kysymyksessä, Haavisto kommentoi suomalaismedialle kuultuaan Kailin kiinni ottamisesta.

Haavisto painottaa Euroopan parlamentin olleen perinteisesti tarkka kaikesta lobbaustoiminnasta. Parlamentti on ylläpitänyt lobbausrekistereitä, joiden käyttöä se on suositellut myös kansallisiin parlamentteihin, jotta lobbaus tulisi näkyväksi.

– Tilanne, jossa rahalla yritettäisiin ostaa parlamentin jäsenen mielipiteitä tai vaikuttaa parlamentin jäseneen tai hänen avustajiinsa, on tietenkin tuomittava. Se on tuomittava sen maksajan puolelta, mutta on tietysti myös rikollinen teko vastaanottaa tällaista lahjusta, eli erittäin vakavasta syytteestä on kysymys, Haavisto sanoo.

Haavisto arvioi epäilyjen herättävän varmasti laajan kysymyksen myös siitä, voisiko tällaista toimintaa olla muuallakin ja kuinka laajaa se voisi olla.