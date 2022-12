Sähkön hinta

Sähkön hinta -grafiikka näyttää sähkön tuntihinnan eli nk. pörssihinnan Suomessa. Hintaan on lisätty sähkön nykyinen arvonlisävero, 10 prosenttia. Grafiikka näyttää pörssisähkön tämän hetken hinnan ja hintatietoja myös edeltävältä päivältä. Hinnat seuraavalle vuorokaudelle ilmestyvät ja päivittyvät grafiikkaan aina iltapäivisin. Tietolähteenä on Entsoe-sivusto. Entsoe on eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö.