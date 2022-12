Turun alueen suuria murhatapauksia tutkineelle Aki Lahtiselle myönnettiin Valokeila-palkinto – Helsingin poliisilaitos sen sijaan ansioitui tiedon pimittämisessä

Oikeustoimittajat ry on myöntänyt vuoden 2022 Valokeila-palkinnon rikostarkastaja Aki Lahtiselle avoimesta tiedottamisesta ja myönteisestä suhtautumisesta mediaan.

Keskusrikospoliisissa työskennellessään Lahtinen toimi tutkinnanjohtajana Turun alueen isoissa ja vanhoissa henkirikosjutuissa. Hän johti muun muassa lakimies Ilpo Härmäläisen sekä Rymättylän Kirveenrauman salmesta löytyneen Johann Willem Hägerströmin murhatapausten tutkintoja.

Lahtinen oli aktiivinen tutkintojen uudelleen käynnistämisessä. Tällä hetkellä hän työskentelee Europolissa.

Lue myös: Ilpo Härmäläisen tapauksessa annetaan tuomio tänään – ratkaisiko ruumiin löytyminen syyllisyyden?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Rymättylän Kirveenrauman salmesta löytyneen miehen katoamistapaus avataan uudelleen – poliisi epäilee murhaa

Oikeustoimittajat ry:n mukaan Lahtinen tiedotti tutkinnoista avoimesti ja kansantajuisesti sekä piti mediaa erityisen hyvin kartalla siitä, miten tutkinnat etenevät.

– Lahtinen suhtautuu aina toimittajiin kärsivällisesti ja yhteistyöhaluisesti, vaikka hän ei ole voinut keskeneräisistä tutkinnoista joka kohdassa kertoakaan. Lahtisen kanssa haastattelut ja taustakeskustelut ovat onnistuneet aina hyvin. Hän on myös ollut erittäin hyvin median tavoitettavissa, perustellaan yhdistyksen tiedotteessa.

Yhdistys kehuu Laitisen olevan tutkinnanjohtajana erinomainen esimerkki poliisin sujuvasta yhteistyöstä median kanssa.

Helsingin poliisilaitoksen viestinnälle puolestaan myönnettiin vuoden 2022 Sumuverho-palkinto tiedon pimittämisestä.

Palkinnon antamista perustellaan sillä, että viestinnästä on vaikea saada vastauksia jopa yksinkertaisiin ja julkisiin asioihin. Yhdistyksen mukaan viestintä on esimerkiksi kieltäytynyt antamasta tietoa siitä, kun on tietyn jutun tutkinnanjohtaja.

Poliisilaitoksen viestinnän linjauksia moititaan siitä, että ne heikentävät toimittajien mahdollisuuksia seurata esitutkinnan etenemistä ja vaarantavat siten kansalaisten oikeuden saada tietoa vireillä olevista rikosasioista.

Palkinnoista päättää Oikeustoimittajat ry:n hallitus jäsenistön tekemien ehdotusten pohjalta.