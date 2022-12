Turun Ratapihan uuden kaupunginosan ja elämyskeskuksen suunnitelmat etenevät

Turun Ratapihan uuden kaupunginosan ja siihen linkittyvän elämys- ja tapahtumakeskuksen suunnittelu jatkuu korona-ajan tuoman tauon jälkeen. Turun Ratapihan Kehitys Oy:n, Turun kaupungin ja VR-Yhtymän välistä kumppanuussopimusta on jatkettu vuoden 2023 kesäkuulle. Turun Ratapihan Kehitys Oy:n uuden hallituksen työlistalla on tällä hetkellä muun muassa hankkeen rahoituksen varmistaminen ja aiemmin solmittujen vuokralaisten esisopimusten vahvistaminen. Päivittäistavarakaupasta on tehty esisopimus Keskon kanssa.

Turun Ratapihan Kehitys Oyn uuden hallituksen puheenjohtajana toimii Ilkka Kilpimaa. Hänen lisäkseen hallitukseen kuuluvat kansanedustaja Saara-Sofia Sirén, Logomon toimitusjohtaja Päivi Rytsä, HC TPS Hockey Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kai Koskinen ja Saku Koivu.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Hankkeen tavoitteena on kehittää Turun ratapiha-aluetta ja laajemmin koko Turun keskustaa luomalla Logomon läheisyyteen uudenlainen elämyksiä täynnä oleva kaupunginosa. Vuoden 2018 suunnittelukilpailun voittanut Luoto-ehdotus ohjaa edelleen alueen kehittämistä.

– Kriisi Euroopassa on tuonut haasteensa myös Turun Ratapiha -suunnitelmaan. Rakentamisen ja energian ennennäkemätön kustannusten nousu on pakottanut meidät miettimään ratkaisuja, joilla rakennetaan vähemmän ja saavutetaan enemmän. Onneksi Ratapiha-hankkeen tarve on säilynyt, ellei jopa lisääntynyt, ja upeaa suunnitelmaa saadaan yhä edistää, kertoo Ilkka Kilpimaa tiedotteessa.

Turun ratapihan tiloista on jo tehty useita esisopimuksia. Urheilu- ja tapahtumakäyttöön soveltuvasta monitoimiareenasta suunnitellaan HC TPS:n kotikenttää. Tämän llisäksi sopimuksia on solmittu muiden liikunta-alan yritysten kanssa. Alueelle on suunniteltu harrastuspaikkoja muun muassa padelille, kiipeilylle, kuntosaliharjoittelulle ja sisä-beachvolleylle.

Uuteen kaupunginosaan on kaavailtu noin tuhat asuntoa vuosien 2025–2030 aikana. Uusien asukkaiden myötä alueelle kaivataan myös peruspalveluita. Keskon lisäksi esisopimus on solmittu muun muassa päiväkotitoimijan kanssa.

– Kesko näkee Ratapiha-hankkeen edistymisen tärkeänä ja kiinnostavana myös alueen kaupallisen kehityksen näkökulmasta. Hanke edistää ja kasvattaa kiinnostavalla tavalla niin päivittäistavarakaupan kuin foodservice-hankkeiden mahdollisuuksia tulevaisuudessa, kommentoi Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja, tuoreeltaan Porin kaupunginjohtajaksi valittu Lauri Inna.