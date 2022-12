Auran kunnanjohtaja Pro Ysitien toiminnanjohtajaksi

Pro Ysitie ry:n toiminnanjohtaja vaihtuu vuodenvaihteessa. Uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu Auran kunnanjohtaja Terhi Källi. Hän jatkaa edelleen myös kunnanjohtajan tehtävissä.

Tehtävää on hoitanut Auran kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio, joka jää opintovapaalle.

Ysitie on Källille tuttu, sillä hän on työskennellyt ja asunut useamman vuoden ajan väylän varrella. Hän on työskennellyt muun muassa Humppilan ja Urjalan hallintojohtajana. Auran kunnanjohtajana Källi aloitti viime vuoden joulukuussa.

Jatkossa toiminnanjohtajan tehtäväkuva muuttuu. Toiminnanjohtaja keskittyy täysipainoisesti edunvalvontaan ja sidosryhmäyhteistyöhön. Hallinnollisten ja juoksevien asioiden hoitamiseen saadaan apua Auran kunnasta.

– Edunvalvonta on tärkeä osa jokaisen kunnanjohtajan perustehtävää. Ysitie on valtaväylänä keskeinen edunvalvonnan kohde koko pituudeltaan. Aktiivisena verkostotoimijana olen erittäin innostunut tästä tehtävästä ja tavoitteet tien kehittämiseksi ovat kunnianhimoiset. Haluan tutustua tien eri yhteysväleihin ja niiden erityispiirteisiin heti tehtävän alkumetreillä. Ensi töikseni koostan yhdistyksen hallitukselle Pro Ysitien hallitusohjelmatavoitteet kevään eduskuntavaaleihin, Källi linjaa tehtäviään tiedotteessa.

12 vuotta toimineen yhdistyksen tavoitteena on kehittää 9-tietä ja sen rinnalla kulkevaa rautatietä. Tien vaikutusalueella asuu 1,2 miljoonaa ihmistä. Turusta Niiralan raja-asemalle ulottuva, 663 kilometriä pitkä ysitie yhdistää viisi kasvukeskusta ja yliopistokaupunkia. Yhdistyksen mielestä kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää panostuksia ysiväylän turvallisuuteen ja tietä myötäilevän rautatien läpäisykykyyn.