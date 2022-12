Turusta löytyi uusi pronssikautinen hiidenkiuas

Turun Haagasta, Liedon ja Kaarinan rajalta läheltä Aurajokea löytyi uusi, aiemmin tuntematon hautaröykkiö eli hiidenkiuas. Turun yliopiston arkeologian oppiaineen tutkimusten perusteella hauta ajoittuu pronssikaudelle noin 1500–500 ennen ajanlaskun alkua.

Kiviröykkiö sijaitsee aikakauden hautaustavoille tyypillisesti kallioisen mäkialueen korkeimmalla kohdalla. Paikalta on ollut hyvä näkyvyys Aurajoelle, joka noin 3000 vuotta sitten oli paikalla paljon nykyistä leveämpi. Maankohoamisilmiöstä johtuen merenpinta oli tuolloin noin 15 metriä ylempänä kuin nykyisin.

Röykkiön dokumentoi marraskuussa arkeologian yliopisto-opettaja Juha Ruohonen yhdessä inventointikurssille osallistuneiden opiskelijoiden kanssa.

Varsinainen hautakiveys on lähes 10 metriä pitkä ja noin seitsemän metriä leveä. Korkeudeltaan röykkiö on vain 20–40 senttimetriä. Sen uskotaan kuitenkin olleen rakentamisajankohtana todennäköisesti korkeampi ja kooltaan pienempi, sillä kiviä on aikojen saatossa levinnyt laajemmalle alueelle.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Haagan röykkiöhauta liittyy rannikkoalueen läntiseen pronssikulttuuriin, jossa vallitsevana hautaustapana oli polttohautaus. Röykkiöitä, joita on kutsuttu myös vareiksi, on pidetty ensi sijassa hautoina, mutta sijainnin perusteella kiviröykkiöiden on ajateltu osoittaneen myös alueiden symbolista hallintaa. Pronssikautisia hautaröykkiöitä on niiden suureen määrään suhteutettuna tutkittu vähän. Löytöinä haudoissa on yleensä vain palaneita ihmisen luita, mutta nekin yleensä huonosti säilyneinä.

Nyt löytyneelle röykkiölle olisi mahdollista saa tarkempi ajoitus arkeologisten kaivausten myötä. Tällä hetkellä kuitenkin jo pelkkä tieto muinaisjäännöksestä täydentää Ruohosen mukaan huomattavalla tavalla alueen pronssikautista asutuskuvaa.

– Vaikka Aurajokilaaksoa on arkeologisesti tutkittu jo 1800-luvun loppupuolelta lähtien, tulee aiemmin tuntemattomia kiinteitä muinaisjäännöksiä ilmi lähes vuosittain. Tilanne on arkeologisen tutkimuksen kannalta tavallaan ristiriitainen, sillä uusien merkittävien muinaisjäännösten löytyminen näinkin keskeiseltä alueelta on asia mitä ei välttämättä toivoisi. Toisaalta se kertoo konkreettisella tavalla arkeologisen perustutkimuksen tarpeesta, Ruohonen toteaa yliopiston tiedotteessa.

Samalta Haagan alueelta, Liedon Vanhalinnaa vastapäätä, Ruohonen tarkasti yleisövihjeiden perusteella keväällä kaksi uutta rautakautista kuppikiveä.