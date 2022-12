Kokkolasta löytyi vainaja – poliisin mukaan todennäköisesti kadonnut nepalilainen

Kokkolan läpi virtaavasta Perhonjoen haarasta eli Suntista on löydetty kuollut ihminen. Poliisi epäilee vainajan kuolleen hukkumalla. Kyseessä on poliisin mukaan todennäköisesti Kokkolassa aiemmin kadonneeksi ilmoitettu mies. Kateissa on aiemman ilmoituksen mukaan ollut nuori nepalilaismies. Hän opiskeli paikallisessa ammattikorkeakoulussa.

Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuolemansyyn tutkintana eikä tiedota asiasta enempää.