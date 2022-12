Leena Järvelle vuoden 2022 Paimio-mitali

Luottamus- ja järjestötehtävissä ansioitunut Leena Järvi sai itsenäisyyspäivänä vuoden 2022 Paimio-mitalin. Tunnustus myönnetään henkilölle, joka on tehnyt työtä Paimion ja paimiolaisuuden hyväksi. Mitalia on jaettu vuodesta 2003, ja Järvi sai mitalin numero 28.

Tunnustuksen myöntäneen Paimion kaupunginhallituksen mukaan eläkeläinen, ylihoitaja Leena Järvi on toiminut pitkään aktiivisesti eri luottamustoimissa sekä kunta- että maakuntatasolla ja yhdistystoiminnassa. Hän on työskennellyt on laaja-alaisesti paimiolaisen kulttuuri- ja yhdistyselämän hyväksi ja edustanut Paimiota monissa eri tehtävissä.

Vuonna 1944 Paimion Korkeakylässä syntynyt Järvi on tehnyt pitkän uran terveydenhuollossa. Kun hän jäi eläkkeelle vuonna 2008 ylihoitajan tehtävästä, oli Järvelle kertynyt 44 vuoden yhtämittainen työura eri tehtävissä Paimion sairaalan palveluksessa. Sairaalatyön rinnalla kulki toinen ura maatalon emäntänä ja kolmen lapsen äitinä.

Paimion kunnallispolitiikassa Järvi on toimi vuodesta 1969 alkaen. Hän istui muun muassa valtuustossa keskustan edustajana yhteensä 35 vuotta. Lisäksi oli kunnan- ja kaupunginhallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti 17 vuotta.

Järvi on myös järjestöaktiivi. Tällä hetkellä hän toimii Eläkeliitossa. Järjestöuraan kuuluvat myös Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry:n hallitus sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunta. Paikallisessa järjestötoiminnassa Järven kädenjälki on näkynyt myös maa- ja kotitalousnaisten ja 4H:n toiminnassa.

Paimiolaisen kuvanveistäjän Raili Mikkosen suunnittelemassa yksisivuisessa mitalissa on kuvattuna keskeisiä paimiolaisia rakennuksia: lukio, Pyhän Mikaelin kirkon kellotapuli sekä Paimion sairaala.