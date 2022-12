Puolustusvoimat antoi eväät johtajuuteen – reservissä ylennetty Lauri Inna lupaa pysyä Porissa pestin loppuun asti

JORI LIIMATAINEN

Porin kaupunginjohtajana pian aloittava Lauri Inna on innokas kestävyyslajien harrastaja ja kertoo, että Jukolan viesti on jo kalenterissa. Inna pesi virkavaalissa muun muassa ministeri Krista Kiurun selvin luvuin, mutta hän itse vieroksuu kilpailuasetelmaa.­ Arvostan Kiurun työtä kovasti. Hän on äärimmäisen tärkeä ihminen Porille myös jatkossa.