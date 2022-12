Liki vuoden myöhässä oleva Tallinkin alus lähtee Rauman telakalta tällä viikolla

Rauman telakalla rakennettu Tallinkin tilaama matkustaja-autolautta My Star tämän viikon keskiviikkona liki vuoden myöhässä.

Alus saapui viimeiseltä merikokeeltaan viikonloppuna.Edellisessä merikokeessa havaitut tekniset ongelmat on telakan tiedotteen mukaan nyt korjattu.

My Star lähtee Rauman telakalta perjantaina 9. joulukuuta ja saapuu Tallinnan vanhaan satamaan lauantaiaamuna. Laiva aloittaa liikennöintinsä 13. joulukuuta. Miehistöä sillä on 208 henkeä.

My Starin viivästyminen on pahentanut edelleen talousvaikeuksissa painivan, viime vuonna yli 57 miljoonan euron tappiot tehneen RMC:n tilannetta. Aluksesta suurin osa maksetaan vasta luovutusvaiheessa. My Starin hinta oli kaikkiaan 247 miljoonaa euroa ja se on rahoitettu KfW IPEX-Bank GmbH:n myöntämällä 196,3 miljoonan euron lainalla.

Finnvera takaa 95 prosenttia toimituksen jälkeisestä ostajaluotosta.

Lue myös: Rauman telakan vaikeudet syvenevät – alihankkijat huolissaan RMC:n kohtalosta