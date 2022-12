Turun kaupungin avustuskeräys Ukrainan Harkovaan on kerännyt lahjoituksia yrityksiltä jo ennen alkamistaan. Turku kerää 7.–10. joulukuuta sähkö- ja lämmitysjalustoa vietäväksi sotaan joutuneeseen ystävyyskaupunki Harkovaan.

Turun satama osallistuu keräykseen yhdessä Baltic Line Finlandin, Turku Stevedoringin ja Turun Vapaavaraston kanssa lahjoittamalla kymmenen aggregaattia.

Baltic Line Finlandin Tomas Uschanow sanoo tiedotteessa päätöksen keräykseen osallistumisesta olleen itsestäänselvä.

– Tilanne Ukrainassa on kriittinen. Koimme, että nyt on pakko tehdä isompaa ja konkreettisempaa. Kun Turun kaupungin järjestää vielä kuljetuksen kriisialueelle, niin osallistuminen oli siltäkin osin helppoa. Ulkoministeri Pekka Haavistokin taisi juuri vahvistaa haastattelussaan, että aggregaateille on valtava tarve, ne ovat loppu koko maasta.

Myös Erik Söderholm Turun satamasta kertoo päätöksen syntyneen saman tien ja olleen yksimielinen. Turun Vapaavaraston Stefan Lindström korostaa aggregaattien tuomaa apua Ukrainan tilanteessa ja Turku Stevedoringin Kimmo Iljin kertoo olevansa onnellinen mahdollisuudesta auttaa konkreettisella tavalla.

– Jokainen osaa varmasti kuvitella, kuinka hankalaa elämä suurkaupungissa voi olla ilman sähköä, kun mikään ei toimi. Halusimme antaa tämän vuoden joululahjamme heille, jotka sitä eniten tarvitsevat, auttaa omalta osaltamme edes jotenkin, kuvailee Iljin.

Myös yksittäiset ihmiset ja kaveriporukat osallistuvat Harkova-keräykseen. Lahjoittaa voi käyttökuntoisia aggregaatteja, teollisia lämpöpuhaltimia, muita lämmittimiä sekä ruuanvalmistuskalustoa isoja ihmisjoukkoja varten. Lisäksi keräykseen voi lahjoittaa vesipumppuja.

Lahjoitukset toivotaan toimitettavan keräyspisteeseen valmiiksi pakattuna kuljetusta varten ja pakkauksen sisältö merkittynä pakkauksen päälle. Kaupunki vastaa lahjoitusten kuljetuksesta Ukrainaan, mutta lahjoituksen kuljetuksesta keräyspisteelle vastaa lahjoittaja itse.

Ilmoitathan lahjoituksesta etukäteen kansainvälisten asioiden suunnittelija Päiviliisa Suonpäälle, paiviliisa.suonpaa@turku.fi

Keräys 7.–9. joulukuuta 2022 klo 14–19 ja 10. joulukuuta 2022 klo 10–17 osoitteessa Kaurakatu 41, Peltola, Turku.

Lisätietoja Harkovan avustuskeräyksestä ja muista tavoista auttaa.