Kaarina pyytää asukkailtaan sähkönsäästövinkkejä – kaupunki varautunut katkoihin

Kaarinan kaupunki haastaa asukkaansa kertomaan sähkönsäästövinkkinsä. Kaupunkilaisilta kysytään muun muassa, miten sähköä voisi säästää suurimman kulutuksen aikaan aamuisin ja alkuillasta. Lisäksi toivotaan vinkkejä siitä, miten kaupunki voisi vähentää sähkönkulutusta ruuhkapiikkien välttämiseksi. Verkossa olevaan kyselyyn voi vastata 11. joulukuuta saakka.

Kaarina on varautunut kireiden pakkasjaksojen mahdollisesti aiheuttamiin sähkökatkoihin ja niistä viestimiseen. Kaupungin palvelualueet ovat käyneet läpi katkoista aiheutuvia tilanteita ja toimintaohjeita. Kaarinan tavoite on, että eri pituiset sähkökatkot eivät vaikuttaisi kriittisiin palveluihin. Kaupungin henkilöstölle on valmistumassa ohjeet sähkökatkojen varalle.

Lisäksi kaupungin asukkaille on julkaistu koostesivu, missä on varautumisohjeita sekä tietoa kaupungin viestintäkanavista.