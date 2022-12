Asuntokauppa hiljeni merkittävästi lokakuussa. Vanhojen asuntojen kauppamäärät laskivat 23 prosenttia edellisen vuosikymmenen lokakuiden keskiarvoon verrattuna ja uusien asuntojen kauppa kävi vielä vanhoja asuntoja heikommin. Nordean asuntomarkkinakatsauksen mukaan asuntojen hinnat tulevat Suomessa laskemaan keskimäärin viisi prosenttia ensi vuoden aikana. Suomen asuntomarkkina on pankin mukaan kuitenkin vakaa. Markkinoiden voittajia ovat ensiasunnon ostajat.

Pankin mukaan koko vuoden asuntomarkkinanäkymiä varjostaneet korkojen nousu sekä ostovoiman ja kuluttajaluottamuksen heikkeneminen näkyvät nyt asuntokaupassa. Ennakkotietojen mukaan asuntohinnat laskivat lokakuussa enemmän suurissa kaupungeissa kuin niiden ulkopuolella. Asuntomarkkinoiden haastavimmat ajat ovat edessä ensi vuoden alussa, jolloin talouden kehitys on todennäköisesti heikointa.

– 70 prosenttia asuntovelallisista on korkosuojannut lainansa tai heillä on säästöjä tai muuta varallisuutta raskaampien kuukausien varalle. Myös lyhennysvapaat tuovat joustoa, ja niiden käyttö on edelleen pitkän ajan keskiarvojen alapuolella, Nordea Kiinnitysluottopankin johtaja Jussi Pajala sanoo.