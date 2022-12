Helsingistä tulevien junien päätepysäkki Kupittaalla ennakoitua pidempään – Turun ratapihan kehittämiseen ja kaksoisraiteen rakentamiselle myönnettiin lisärahoitusta

Eduskunta myönsi Turun ratapihan kehittämiseen ja Kupittaa–Turku-kaksoisraiteen rakentamiseen 20,25 miljoonan euron lisärahoituksen. Myös hankkeen toisena osapuolena oleva Turun kaupunki kasvatti vuoden 2023 talousarviossa investointiosuuttaan vastaavalla summalla.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 108 miljoonaa euroa, johon Euroopan unioni on myöntänyt CEF-tukea 28,1 miljoonaa euroa. Toimenpiteiden alkuperäinen kustannusarvio 67,5 miljoonaa euroa on perustunut tuolloin käynnissä olleeseen ratasuunnitelman toteutuslaajuuteen.

Kaksoisraiteen rakentamisen ajan Helsingistä Turkuun saapuvien junien päätepysäkki on Kupittaa. Alkuperäisen arvion mukaan Helsingistä tulevan junaliikenteen piti palata Turun asemalle elokuussa 2024, mutta liikenteen pysäytys Kupittaalle jatkuu vuoden 2024 loppuun asti.

– Varaamalla rakentamiselle ja lupaprosessille noin neljä kuukautta lisäaikaa varmistamme sen, että kaksoisraide voidaan ottaa käyttöön turvallisesti ja suunniteltuna ajankohtana. Tämä on tärkeää myös junaliikenteen aikataulusuunnittelun kannalta, joka tehdään hyvissä ajoin etukäteen, Väyläviraston projektipäällikkö Erkki Mäkelä taustoittaa päätöksen syitä.