Arkkipiispa Tapio Luoma ja Oulun piispa Jukka Keskitalo vetosivat saamelaisiin kohdistuvan vihapuheen lopettamiseksi

Turun ja Suomen arkkipiispa Tapio Luoma sekä Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo julkaisivat torstaina sosiaalisen median tileillään yhteisen vetoomuksen saamelaisiin kohdistuvan vihapuheen lopettamisesta. Kaksikko toteaa seuranneensa surullisina viimeisen viikon aikana saamelaisiin kohdistunutta vihapuhetta, joka on julmaa, vahingollista ja väärin.

– Saamelaisiin kohdistuva vihapuhe on lisääntynyt huolestuttavasti, kun saamelaiskäräjälaki on käsittelyssä. Ilmiö ei ole uusi, vaan sillä on pitkät juuret, vetoomuksessa todetaan.

Saamelaiset ovat pyytäneet valtaväestön tukea vihapuheen lopettamiseksi. Luoma ja Keskitalo muistuttavat kirjoituksessaan kaikkien ihmisten olevan erilaisia, ja että tätä Luojan luomaa ainutlaatuisuutta tulee kunnioittaa, eikä kenelläkään ei ole viime kädessä valtaa määritellä toisiamme.

Vetoomuksessa painotetaan Saamen kansan olevan arvokas sellaisena kuin se on. Sen kulttuuri ja elämänmuoto ovat muovautuneet sukupolvien ketjussa pitkän ajan kuluessa.

– Saamelaisilla on oikeus löytää tiensä kansana, ja tuota oikeutta on kunnioitettava niin kuin jokaisen ihmisen arvoa on kunnioitettava. Sen tulee kuulua puheessamme ja teoissamme.

Luoma ja Keskitalo sanovat suhteen Saamen kansaan olevan Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle tärkeä.

– Seuraavan kahden vuoden aikana Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossamme toteutetaan laaja Saamelaiset kirkossa -hanke. Se on osa kirkkomme ja saamelaisten sovinnontyötä totuuden selvittämiseksi yhteisestä historiastamme. Hankkeen tavoitteina on parantaa saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin asemaa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.