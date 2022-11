Kai Gyllström on nimitetty Atria Oyj:n toimitusjohtajaksi

Atrian toimitusjohtajana vuodesta 2011 toiminut Juha Gröhn jää eläkkeelle 31.toukokuuta 2023. Gröhn jatkaa toimitusjohtajana eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Atria Oyj:n hallitus on nimittänyt KTM, MBA Kai Gyllströmin Atria-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi keskäkuusta alkaen.

– Jään hyvillä mielin tehtävästä vaiheessa, kun yhtiön toiminta ja taloudellinen tilanne on toimintaympäristö huomioiden vakaa. Atria on vuosien saatossa kasvanut johtavaksi pohjoiseurooppalaiseksi ruokataloksi, ja tätä kehitystä olen saanut olla yhdessä atrialaisten kanssa viemässä eteenpäin, sanoo Atrian eläkkeelle siirtyvä toimitusjohtaja Juha Gröhn. Juha Gröhn on ollut Atrian palveluksessa vuodesta 1990 ja hänellä on takanaan merkittävä ura Atrian palveluksessa erilaisissa työtehtävissä. Kai Gyllströmillä on osaamista elintarvikealasta, vähittäiskaupasta ja kansainvälistä kokemusta. Hän on työskennellyt Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Saudi-Arabiassa.