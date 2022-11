Euroopan komissio uhkaa jäädyttää elpymis- ja palautumistukivälineen maksut Unkarilta, ellei maa saavuta keskeisiä välitavoitteita

Euroopan komission mukaan Unkari ei ole pannut asianmukaisesti täytäntöön yleisen ehdollisuusmekanismin puitteissa sovittujen 17 korjaavan toimenpiteen keskeisiä osia. Unkari oli sitoutunut panemaan ne täytäntöön viimeistään 19. marraskuuta. Ne liittyvät erityisesti vasta perustetun integriteettiviranomaisen tehokkaaseen toimintaan ja syyttäjälaitoksen päätösten oikeudelliseen valvontaan.

Komissio esitti Unkarille keskiviikkona talousarvion ehdollisuusjärjestelmän mukaisen arvioinnin. Toteutetuista toimista huolimatta komissio katsoo EU:n talousarvioon kohdistuvan edelleen riskin, koska vielä toteuttamatta olevat korjaavat toimenpiteet ovat luonteeltaan rakenteellisia ja horisontaalisia.

Komissio on todennut, että edellytykset asetuksen soveltamiseksi ovat yhä olemassa ja että tarvitaan lisää keskeisiä toimia, jotta EU:n talousarviovarojen käyttöön Unkarissa edelleen kohdistuvat riskit voidaan poistaa. Komissio on päättänyt pitää voimassa 18. syyskuuta esittämänsä alkuperäisen ehdotuksen, jonka mukaan 65 prosenttia (yhteensä 7,5 mrd. euroa) kolmen koheesiopolitiikan toimenpideohjelman sitoumuksista keskeytetään. Lisäksi komissio pitää edelleen voimassa ehdotuksensa, jonka mukaan yleishyödyllisten säätiöiden kanssa ei saa tehdä oikeudellisia sitoumuksia.

Seuraavaksi neuvosto äänestää asiasta 19. joulukuuta mennessä. Jos neuvosto hyväksyy ehdotuksen määräenemmistöllä, maksujen keskeyttäminen tulee voimaan.

Varmistettuaan, että Unkarin elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyy oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja EU:n talousarvion suojaamista koskevia keskeisiä välitavoitteita, komissio hyväksyi keskiviikkona kyseisen suunnitelman. Edellytyksenä kuitenkin on, että vaaditut välitavoitteet saavutetaan kaikilta osin ja vaikuttavasti.

Unkari on elpymis- ja palautumissuunnitelmassa sitoutunut toteuttamaan 17 korjaavaa toimenpidettä sekä muita oikeusvaltioperiaatteeseen ja oikeuslaitoksen riippumattomuuteen liittyviä uudistuksia, jotka muodostavat yhdessä selkeästi määritellyn 27:n keskeisen välitavoitteen kokonaisuuden. Niiden avulla on myös määrä lopettaa rikkomiset, jotka vaarantavat EU:n talousarvion. Näin ollen elpymis- ja palautumistukivälineestä ei suoriteta maksuja ennen kuin Unkari on kaikilta osin ja asianmukaisesti saavuttanut nämä 27 keskeistä välitavoitetta