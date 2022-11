Saamelaiskäräjät hyväksyi saamelaiskäräjälain muuttamisen reilulla enemmistöllä

Saamelaiskäräjät on hyväksynyt Suomen hallituksen esityksen saamelaiskäräjälain muuttamisesta. Esitys hyväksyttiin saamelaiskäräjien kokouksessa tiistaina äänin 15–3, yksi äänesti tyhjää.

Lakiesityksessä keskeisenä muutoksena ehdotetaan saamelaiskäräjien vaaliluettelokelpoisuuden uudistamista. Täyskokous esitti lisäksi, että muotoilua saamelaiskäräjien kokoonpanosta päivitetään saamelaisten kotiseutualueen kuntakiintiön osalta. Saamelaiskäräjien tiedotteen mukaan voimassa olevaan lakiin verrattuna kuntakiintiöt laskisivat yhdellä jäsenellä per kunta, mutta yhteensä saamelaisten kotiseutualueelta valittaisiin yksi jäsen enemmän kiintiöillä. Muutos hyväksyttiin äänin 15–0, tyhjiä ääniä annettiin neljä. Kolme jäsentä jätti päätöksestä yhteisen eriävän mielipiteen.

– Saamelaiskäräjät on tehnyt päätöksen, jonka ytimessä on kysymys alkuperäiskansan itsemääräämisoikeuden toteutumisesta. Saamelaiskäräjien suuri enemmistö on tuloksella 15–3 saamelaiskäräjälakiesityksen takana, ja toivon myös, että muut kunnioittavat tätä päätöstä, sanoi saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso saamelaiskäräjien tiedotteessa.

Lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Esitys lähti eduskuntaan riitaisana, sillä keskustan ministerit äänestivät esitystä vastaan.