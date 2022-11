Uhka lääkärihelikopterien lisääntyvistä lentokatkoksista hälveni – lentäjät ja FinnHEMS pääsivät sopuun koulutusjärjestelyistä

Lääkärihelikopteritoiminnan lentäjien ja FinnHEMS Lentopalveluiden väliset muutosneuvottelut ovat päättyneet sopuun. Neuvottelut alkoivat lokakuun puolivälissä ja niiden kohteena olivat kaikki yhtiön lentäjät. Muutosneuvottelut käynnistettiin tilanteessa, jossa yhtiöstä oli irtisanoutunut paljon kouluttajia ja uhkana oli lentokatkosten lisääntyminen.

Yhtiön mukaan neuvoteltu ratkaisu poistaa pitkien lentokatkojen vaaran sekä aiemmin pelätyt henkilöstövaikutukset. Neuvotteluissa saavutettiin yhteisymmärrys jatkuvan koulutuksen rakenteesta.

Toimitusjohtaja Jari Huhtisen mukaan nyt on saavutettu yhteisymmärrys kouluttajalentäjien koulutusvastuista ja palkkioista.

Neuvottelujen ansiosta lentotoiminnan koulutustoiminnan kehittämistä ja rakentamista jatketaan kummankin osapuolen toivomalla tavalla, Huhtinen kertoo.

Lääkärihelikoptereiden lentäjät saavat koulutusta noin 120 tuntia vuosittain. Osa koulutuksista on Traficomin vaatimaa ja osa FinnHEMSin omaehtoista koulutusta, joka tähtää turvalliseen lentotoimintaan. Neuvotteluissa sovittiin yhtiön sisäisen koulutuksen järjestelyistä.

Suomessa useilta paikkakunnilta operoivan valtion lääkärihelikopteriyhtiön FinnHEMS Lentopalvelut Oy:n palveluksessa on 47 lentäjää, heistä vajaat kymmenen työskentelee myös kouluttajina. Yhtiöllä on Suomessa kuusi tukikohtaa, joista yksi on Turussa. Muut tukikohdat sijaitsevat Tampereella, Vantaalla, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä.