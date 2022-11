Hallituksen rivit rakoilevat: Keskusta lähti opposition kelkkaan luonnonsuojelulaissa, vihreät ja Vasemmistoliitto raivoissaan

Hallituksen rivit pettivät, kun eduskunnan ympäristövaliokunta linjasi kannastaan luonnonsuojelulain uudistukseen.

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hanna Kosonen (kesk) kertoi toimittajille valiokunnan kokouksen jälkeen, että keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset äänestivät yhdessä hallituksen luonnonsuojelulakia koskevan esityksen muuttamiseksi.

Kososen käsityksen mukaan muut hallituspuolueet jättivät valiokunnan mietintöön eriävän mielipiteen.

Vireillä oleva luonnonsuojelulain kokonaisuudistus on ollut ympäristöministeriön merkittävimpiä hankkeita tällä hallituskaudella. Uudistuksella on tavoiteltu luonnon monimuotoisuuden laajempaa turvaamista.

Hallitus on antanut lakiesityksen eduskuntaan yksimielisenä toukokuussa. Kososen mukaan keskustan kannan muuttivat valiokunnassa pidetyt asiantuntijakuulemiset.

– Näimme asiantuntijakuulemisissa, joita ympäristövaliokunnassa oli yli sata kappaletta, että omaisuudensuoja ei mahdollisesti toteudu sillä tavalla kuin on tarpeen, Kosonen sanoi.

Eduskunnan täysistunto päättää lakihankkeen kohtalosta valiokunnan mietinnön pohjalta.

Marin toisella puolella maailmaa

Kosonen ei halunnut arvioida, millaiset vaikutukset keskustan tuoreella irtiotolla on hallituksen toimintakykyyn.

– Sitä saavat sitten muut spekuloida. Minä vaan teen täällä töitäni.

STT tavoitteli pääministeri Sanna Marinilta (sd) tuoreeltaan kommenttia keskustan toiminnasta sekä hallitusyhteistyön tilanteesta. Marinin esikunnasta kerrottiin, ettei pääministeriä saada nyt kiinni kommentteja ajatellen, koska hän on vienninedistämismatkalla Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne arvioi tiedotteessaan keskustan eduskuntaryhmän toiminnan tarkoittavan sitä, että keskusta on yksipuolisesti irtautunut hallitusyhteistyöstä. Harjanne kertoi, että vihreät pitää tilanteen vuoksi ylimääräisen ryhmäkokouksen vielä tänä iltapäivänä.

Puolueen puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo luonnehtii, että luonnonsuojelulaki on hallituksen keskeisin luontokatoa torjuva uudistus.

– Tämä on yhtä lakia isompi kysymys. Kykeneekö keskusta vastuunkantoon? Ohisalo kysyy Twitterissä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson katsoo keskustan toimineen räikeästi yhteisten pelisääntöjen vastaisesti.

Andersson kirjoittaa tviittiketjussa, ettei keskusta tunnu tietävän, haluaako se olla hallitus- vai oppositiopuolue. Hän kirjoittaa, että valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä.

– Kriisiaikana on erityisen tärkeää, että maalla on toimintakykyinen hallitus. Toimintakyky tarkoittaa keskinäistä luottamusta ja yhteisesti sovitussa pysymistä. Keskustan sooloilu murentaakin koko maan vakautta näinä vaikeina aikoina. Minun on mahdoton käsittää tätä valintaa, Andersson kirjoittaa.

Hallitus natissut syksyn mittaan

Keskusta on tehnyt syksyn aikana muitakin irtiottoja hallitusyhteistyöstä, mikä on aiheuttanut epäilyjä hallituksen toimintakyvystä.

Puolueen eriävän kannan vuoksi hallituksen esitys saamelaiskäräjälain muuttamisesta on tuotu eduskuntaan riitaisana, ja useita hallituksen aiemmin sopimia lakihankkeita haudattiin kokonaan. Puolue myös pitkitti vastauksen laadintaa EU:n ennallistamisasetuksesta annettuun välikysymykseen.

Keskustan toiminnan myötä luonnonsuojelulain kohtalo huoletti useissa muissa hallituspuolueissa. Vihiä hallituksen erilinjaisuudesta saatiin jo perjantaina, kun maa- ja metsätalousvaliokunta antoi hankkeesta lausunnon ympäristövaliokunnalle. Keskusta äänesti tuolloin yhdessä oppositiopuolueiden kanssa.

Maa- ja metsätalousvaliokunta moitti lausunnossaan, että lakimuutoksen vaikutuksia on arvioitu lähinnä monimuotoisuuden näkökulmasta. Valiokunta olisi kaivannut perusteellisempaa arviointia, esimerkiksi omaisuudensuojasta.

