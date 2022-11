Turun sataman yhteisterminaalin suunnittelu alkoi, valmista pitäisi olla vuonna 2027

Turun matkustajasataman yhteisterminaali Ferry Terminal Turku -hankkeen suunnittelu on käynnistynyt kerrotaan sataman tiedotteessa. Tavoitteena on suunnitella Viking Linen ja Tallink Siljan nykyiset terminaalirakennukset korvaava terminaalirakennus. Suunnittelun pohjana toimii PES-Arkkitehdit Oy:n arkkitehtuurikilpailun voittajatyö Origami. Suunnittelu tehdään Ramboll CM -projektinjohdon alaisuudessa. Päämääränä on, että terminaali liikenneyhteyksineen on käytössä vuonna 2027.

Suunnittelun lähtökohdaksi kaupunginhallitus valitsi vaihtoehdon, jossa raide tulee matkustajasatamaan pohjoisesta Pahaniemensillan suunnalta. Jotta raide voitaisiin siirtää, kaavanmuutosalueeseen on lisätty alueita matkustajasatama-alueen pohjoispuolelta rautatie- ja katuyhteyksien mahdollistamiseksi. Aluerajausta muutetaan myös kaava-alueen eteläosassa siten, että rajaus sopii yhteen viereisen Historian ja tulevaisuuden museo -asemakaavanmuutoksen kanssa.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on kaupungin tavoitteiden mukaisesti, että satama-alueen toiminta kehittyy osana kehittyvää merellistä Turkua ja että uusi satamaterminaali osaltaan vahvistaa Turun logistista asemaa. Satamaterminaali kytkeytyy osaksi kansainvälistä TEN-T-liikenneverkkoa.

Kaavanmuutoksella mahdollistetaan uuden satamaterminaalin ja sen tarvitsemien rakennuksien, liikenneyhteyksien ja pysäköintijärjestelyjen toteuttaminen. Tavoitteena on uusin ratkaisuin saavuttaa kustannushyötyjä ja tehostaa laivaliikenteen toimintaa. Lisäksi uuden terminaalin toteutus tarjoaa luontevan mahdollisuuden ajanmukaiseen turvallisuuden kehittämiseen.

