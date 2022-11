Laitilaan ja Mynämäelle suunniteltu tuulivoimahanke on ympäristövaikutuksien mukaan toteuttamiskelpoinen

Varsinais-Suomen Ely-keskus on antanut yhteysviranomaisena perustellun päätelmän ABO Wind Oy:n Laitilan Kolsaan ja Mynämäen Juvansuolle suunnitteleman tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Menettelyssä on tarkasteltu kahta toteuttamisvaihtoehtoa hankesuunnitelman mukaisesti. Mukana on ollut myös mukana vaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa toteutetaan 12 voimalan hanke. Rakennettavat voimalat ovat tyypiltään GE 5.5-158 -voimaloita, joiden äänitehotasot ovat 106 desibeliä.

Toisena vaihtoehtona oli 11 voimalan hanke, jossa voimala hankealueen pohjoisosassa Laitilan puolella jää pois. Tässä vaihtoehdossa tarkastellut rakennettavat voimalat ovat tyypiltään GE 6.0-164 -voimaloita, joiden äänitehotasot ovat 107 desibeliä.

Yhteysviranomainen perustelee päätelmässä, että Kolsa–Juvansuon tuulihankkeen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset väestöön, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maankäyttöön ja maisemaan, luontoympäristöön, luonnonvarojen käyttöön sekä ilmastoon. Hankkeen pitkäikäisyys sekä monien vaikutusten pysyvyys korostavat vaikutusten merkittävyyttä. Näiden vaikutusten rajoittamiseen, hallintaan ja seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota hankkeen jatkosuunnittelussa ja lupamenettelyissä. Tehtyjen arviointien perusteella hankkeesta ei ennakolta arvioiden aiheudu sellaisia todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka olisivat esteenä hankkeen jatkosuunnittelulle ja tarvittavien viranomaislupien hakemiselle. Toisessa vaihtoehdossa ympäristövaikutukset jäävät kokonaisuutena vähäisemmiksi, koska voimaloita rakennetaan yksi vähemmän, kerrotaan Ely-keskukselta. Sähkönsiirron reittivaihtoehtojen välillä on vähäistä eroa luontovaikutusten osalta, koska läntinen reitti sivuaa Natura -aluetta.

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla, jotka rakennetaan ensisijaisesti teiden yhteyteen kaapeliojiin.

Hankkeen merkittävimmät positiiviset vaikutukset kohdistuvat ilmastoon. Kolsa–Juvansuon tuulivoimapuisto kasvattaa osaltaan uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannosta ja edesauttaa ilmastotavoitteisiin pääsemistä. Tuulienergialla myös korvataan uusiutumattomia energialähteitä, mikä osaltaan vähentää luonnonvarojen käyttöä.

Yhteysviranomainen kuitenkin toteaa, että arviointiselostuksessa esitetyt arviot hankkeen ympäristövaikutuksista ovat monelta osin riippuvaisia selostuksessa esitettyjen, lieventävien ympäristötoimenpiteiden toteuttamisesta ja ympäristönäkökohtien riittävästä huomioimisesta tuulivoimaloiden rakentamisessa ja sijoittelussa. Perustellussa päätelmässä esitettävät lisätäydennystarpeet ja muut huomiot tuleekin ottaa huomioon hankealueen yleiskaavan laadinnassa ja voimaloiden rakennuslupamenettelyssä.