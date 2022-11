Sähkö on jälleen kallista tänään tiistaina. Sähköpörssi Nordpoolin mukaan pörssisähkö hypähti tiistaina aamulla kello yhdeksän aikaan yli 55 sentin kilowattitunnilta ja kulutushuippu on luvassa illalla. Iltakuudelta sähkö maksaa veroineen keskimäärin yli 62,14 senttiä kilowattitunnilta.

Edellisiä ennätyslukuja oli tarjolla elokuun kahdeksas päivä, jolloin pörssihinta maksoi keskimäärin kulutushuipputuntien aikana 74,94 senttiä kilowattitunnilta. Elokuun viimeinen päivä ilta-aikaan sähkö maksoi veroineen keskimäärin yli 75,93 senttiä kilowattitunnilta.

Pörssisähkö on maksanut viimeisen kuukauden keskihinnan mukaan veroineen keskimäärin 23,12 senttiä kilowattitunnilta. Viimeisen viikon ajan pörssisähköstä on joutunut marraskuussa maksamaan veroineen yli 34,33 senttiä kilowattitunnilta.

Pörssisähkö on ollut koko kuluvan viikon todella kallista. Korkean hinnan taustalla on muun muassa tuuleton sää. Tuulivoiman tuotanto on jäänyt viimeisen viikon aikana selvästi ennusteidenkin alle, eikä merkittävää tuotannon lisäystä ole näköpiirissä tälläkään viikolla. Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan tuulivoimatuotanto on Suomessa tällä hetkellä vähäistä. Keskimäärin tuulivoimalla tuotetaan tiistaina sähköä 400 megawattia. Tuulivoiman täysi tuotanto voisi Suomessa olla noin 4 000 megawattia, mutta tähän päästää harvoin. Tähän saakka marraskuussa tuulivoimalla on tuotettu keskimäärin noin 864 megawattia tunnissa.

Energiayhtiö Väre varoitteli tiistaina suomalaisia kuinka lämmityskauden käynnistyttyä ja sään kylmenemisen johdosta sähkönkulutus on kasvanut huomattavasti. Energiapalveluyhtiö Väreen ennusteen mukaan sähkön tukkuhinnan markkinoilla ennustetaan olevan koko kuluvan viikon ajan arkipäivisin yli 35 senttiä kilowattitunnilta ja sähkönkulutus ylittänee 11 000 megawatin rajan torstaina ja perjantaina.

Väreen mukaan tilanne säilyy kireänä sään jatkuessa normaalia kylmempänä kuluvalla viikolla. Lisäksi itsenäisyyspäivän tienoilla sään ennustetaan kylmenevän entisestään. Väreen mukaan tilanne on Suomessa pohjoismaisittain kaikkein kirein. Suomen hinta-alueelta puuttuu vallitsevissa sääoloissa jatkuvasti noin 2000 megawattia tuotantoa verrattuna kulutukseen, ja tämä puuttuva sähkö saadaan sähkömarkkinoiden ansiosta Ruotsista, ja kireimmissä tilanteissa toivottavasti myös Virosta, mikä on ylikansallisten sähkömarkkinoiden alkuperäinen tarkoituskin.

Väreen toimitusjohtaja Juha Keski-Karhun mukaan Suomessa sähkön tarjonnan ja kysynnän tasapaino on kireä koko kuluvan viikon ja tukkuhinnan nousu voimassa olevaan hintakattoon neljä euroa kilowattitunnilta on lähellä. Jos kulutus olisi vain noin 500 megawattia enemmän, tai vastaavasti samankokoinen tuotantolaitos puuttuisi tarjonnasta, olisi sähkön tukkuhinta Suomessa noussut tänään neljään euroon kilowattitunnilta.

Sähkönkäyttäjät ovat avainasemassa sähkön hinnan nousun rajoittamisessa kulutusta vähentämällä.

– Jos kaikki suomalaiset osallistuvat sähkön säästöön, ei hinnannousun torjuminen ole ollenkaan mahdoton tehtävä, Juha Keski-Karhu toteaa.

Pienetkin muutokset kulutuskäyttäytymisessä tuovat säästöä ja samalla vältetään riski hinnan nousemisesta kattohintaan. Energiayhtiö Väreen mukaan jokaisen suomalaisen tulisi vähentää sähkönkäyttöä keskimäärin noin 130 wattia esimerkiksi kylpyhuoneiden lattialämmityksen tai auton lämmittämisen vähentämisellä, tai vaikka kahvin keittämättä jättämisellä kulutushuipputuntien aikana saadaan tämän kokoluokan säästöjä.

Myös viihde-elektroniikan käyttöä voi vähentää ja kylmälaitteita säätää hieman pienemmälle.

Mikäli sähkön tuontimahdollisuudet häiriintyvät kireillä pakkasilla, on mahdollista, että sähköä ei enää riitä kaikkiin haluttuihin käyttötarkoituksiin, ja Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid käynnistää kiertävät sähkökatkot, Keski-Karhu painottaa.