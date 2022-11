VR hankkii 20 uutta lähijunaa sveitsiläiseltä Stadlerilta – junien kehutaan olevan 50 prosenttia energiatehokkaampia kuin nykyinen kalusto

Valtionyhtiö VR on tehnyt Smx-hankintapäätöksensä uusista lähijunista. Yhtiö ilmoitti tiedotustilaisuudessaan tiistaiaamuna hankkivansa 20 uutta Flirt-sähkömoottorijunaa sveitsiläiseltä Stadlerilta.

Kyse on 250 miljoonan euron sopimuksesta. Hintaan kuuluu 20 lähijunaa ja niiden kunnossapito. Lisäksi VR on sopinut Stadlerin kanssa optiosta tilata 50 junaa lisää.

Uudet junat tulevat liikenteeseen keväästä 2026 alkaen. Ne tulevat linjoille D, R, T, Z ja M, joissa käytetään tällä hetkellä vuosina 1999–2005 käyttöön otettua Sm4-kalustoa. Vuosina 1975–1981 rakennetut Sm2-lähijunat poistuvat vähitellen liikennekäytöstä.

– Me korvaamme Sm2-junien ajamat reitit Sm4-junilla ja Sm4-junien ajamat reitit uusilla Smx-junilla, VR:n toimitusjohtaja Elisa Markkula sanoo.

Stadlerilta tilattujen uusien lähijunien huippunopeus on 160 kilometriä tunnissa.

Junien kerrotaan olevan 50 % energiatehokkaampia kuin VR:n nykyinen lähijunakalusto. Junan sisustus on muokattavissa tarpeen mukaan, joten esimerkiksi pyöräpaikkojen määrää voi kasvattaa kesäksi.

– Junissa on 24 polkupyöräpaikkaa per juna. Eli lähes polkupyöräpaikkaa 50 per vuoro, koska me ajamme kahta junaa peräkkäin, VR:n kalustojohtaja Joonas Roivainen kertoo.

VR:n mukaan uusien junien matkustusmukavuuteen on panostettu.

Junan kumpaankin päähän on tulossa hiljaiset tilat töihinkulkijoita varten. Niistä löytyvät pöydillä varustetut istumapaikat, jotta lähijunamatkan taittaminen läppärillä työskennellen sujuu entistä helpommin. Lisäksi juniin tulee langaton verkkoyhteys ja latauspistokkeet kaikille istumapaikoille.

VR kertoo, että lisätilausoption avulla se voi vastata alueellisen junaliikenteen kysynnän kasvuun Suomessa.

Markkula kehuu julkisen joukkoliikenteen mallikaupungiksi Suomessa Tamperetta, jonka lähijunaliikenteen kehittämisessä VR haluaa olla mukana. Elokuussa 2022 Tampereen alueella lisättiin lähijunan eli M-junan vuoroja Tampereen kaupungin ja lähikuntien rahoittaman lisäliikennetilauksen myötä. VR näkee edellytyksiä samaan muuallakin.

Markkulan mukaan keskusteluja lähijunaliikenteestä on käyty myös Turun kaupunkiseudun kanssa, mutta hän ei tarkenna käytyjen keskustelujen sisältöä.

– Uusia reittejä voidaan perustaa alueille, joissa se on lipputuloilla kannattavaa tai joihin valtio ja kunnat haluavat hankkia ympäristöystävällistä lähiliikennettä. Lähiliikennealuetta on mahdollista laajentaa esimerkiksi Turun ja Oulun alueille sekä Helsingin ja Hangon välille, kunhan kyseisen rataosan sähköistys valmistuu, Markula toteaa.

Juttua on päivitetty kauttaaltaan kello 11.21.