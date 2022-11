Iäkäs mies edelleen kateissa Loimaalla, poliisi kaipaa yhä havaintoja

Loimaan Hirvikoskella kadonnutta 74-vuotiasta miestä etsittiin viikonloppuna poliisin, Rajavartiolaitoksen ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun voimin. Häntä ei kuitenkaan löydetty.

Mies poistui Metsontieltä torstain vastaisena yönä tai varhain torstaiaamulla 23.–24. marraskuuta. Katoaminen havaittiin torstaina vähän ennen aamukuutta. Mies on lähtenyt liikkeelle jalkaisin.

Poliisi on saanut katoamiseen liittyen yleisöilmoituksia, joiden perusteella etsintöjä on osin suunnattu. Etsinnät ovat kuitenkin olleet tuloksettomia.

Miehen kävely on sairauden vuoksi huteraa, ja hän heiluttaa kävellessään toista kättään tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Poliisin mukaan kadonneen puhe on hyvin epäselvää ja vaikeasti ymmärrettävää.

Mies on hoikka, noin 175 senttimetriä pitkä ja hänellä on kumara ryhti. Miehellä on harmaat hiukset, harmaa parta ja hän käyttää silmälaseja. Kadonneen vaatetuksesta poliisilla ei ole varmaa tietoa.

Tuntomerkkeihin sopivan miehen mahdollisista katoamisen aikaisista liikkeistä ja kulkusuunnasta kaivataan edelleen havaintoja. Tietoja voi toimittaa poliisille Whatsappin kautta tai tekstiviestitse numeroon 050 411 7655 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.

Lue myös: Poliisi jatkaa edelleen Loimaalla kadonneen 70-vuotiaan miehen etsintää, apuna vapaaehtoinen pelastuspalvelu