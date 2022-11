Baltic Princess liikennöi kesäkaudella taas Turusta Tukholmaan

Tallink Siljan Baltic Princess palaa Turku–Maarianhamina–Tukholma -reitille kesäkaudeksi eli 22. toukokuuta–3. syyskuuta 2023 väliseksi ajaksi.

Laiva on liikennöinyt syyskuusta 2022 alkaen Turusta Långnäsin kautta Kapellskäriin. Tallink Siljan Turun aluejohtajan Nina Honkarannan mukaan muutos kesäkaudeksi tehdään, koska Turun reitillä on silloin erityisen paljon reittimatkustajia, joille on tärkeää päästä suoraan juuri Tukholmaan.

– Turun reitti on kesäkaudella tärkeä osa monien kansainvälisten matkustajiemme matkaa, sillä heistä monet matkustavat risteilyn sijaan reittimatkoja Suomen ja Ruotsin välillä, Honkaranta sanoo tiedotteessa.

Baltic Princess liikennöi Kapellskäriin nykyisellä aikataululla 21. toukokuuta asti ja jälleen kesäkauden jälkeen 4. syyskuuta 2023 alkaen.