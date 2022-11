Poliisi kuuli todistajaa Myyrmäen henkirikostutkinnassa – pyytää vihjeitä edelleen

Itä-Uudenmaan poliisi on jatkanut Vantaan Myyrmäessä reilu viikko sitten sattuneen henkirikoksen tutkintaa. Poliisi on kuullut tavoittelemaansa henkilöä, joka kävi henkirikoksen tapahtuma-ajan yönä myyrmäkeläisen kerrostaloyhtiön roskakatoksessa.

– Henkilö on tavoitettu ja häntä on kuultu asiassa todistajan asemassa. Hän kertoo nähneessä yöllä mustiin pukeutuneen henkilön pihalla, rikoskomisario Tero Tyynelä kertoo poliisin tiedotteessa.

Poliisi kertoi viikonloppuna vapauttaneensa henkirikoksesta epäillyn miehen, koska poliisilla ei ole edellytyksiä jatkaa hänen vangitsemistaan. Poliisi kuitenkin jatkaa hänen osalta illan ja yön tapahtumien selvittämistä.

Poliisin mukaan tutkinnassa on huomioitu alusta asti mahdolliset muut tapahtumakulut. Poliisi on aktiivisesti pyytänyt yleisöltä havaintoja ja vihjeitä rikokseen liittyen. Poliisi kertoo, että havaintoja ja vihjeitä on tullut kiitettävästi. Havaintoja ja vihjeitä kaivataan edelleen.

– Toivomme edelleen, että kansalaiset välittäisivät poliisille matalalla kynnyksellä havaintoja ja tietoja, jotka mahdollisesti voisivat liittyä tähän vakavaan rikokseen, Tyynelä pyytää.

Alueella postia jakanut nuori nainen kuoli väkivallanteossa Myyrmäessä aamuyöllä 17. marraskuuta.

